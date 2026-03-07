大稻埕老宅琢磨咖啡！必喝醇香虹吸咖啡，點飲料送古早味綠豆糕。

台北大稻埕商圈的「琢磨咖啡」，是一間由歷史老宅改建而成的秘境咖啡廳。店內主打風味醇厚的虹吸式咖啡，並貼心附贈精緻的古早味綠豆糕。

座落於台北市大同區歸綏街上的琢磨咖啡本店，緊鄰著充滿文化底蘊的迪化街與大稻埕公園。這間隱匿於中藥行與乾貨店之間的老宅咖啡廳，保留了迷人的歷史建築輪廓，並透過溫潤的木質調空間設計，為熙來攘往的鬧區注入了一抹寧靜與慵懶。店內最引人入勝的特色，便是以傳統虹吸壺細心萃取的醇香咖啡，搭配極具台灣在地風情的古早味綠豆糕。無論是專程造訪尋覓一杯好咖啡，或是漫步迪化街商圈後的短暫休憩，皆能在此尋得一處不受打擾的溫馨角落，沉浸於大稻埕獨有的復古浪漫氛圍之中。

鄰近迪化大稻埕，老宅改建咖啡廳

琢磨咖啡的地理位置極為便利，緊鄰著熱鬧的大稻埕公園與歷史悠久的迪化街商圈。周邊林立著傳統中藥行與各式乾貨店，散發著濃厚的懷舊氣息。若選擇自行驅車前往，可直接將車輛停放於大稻埕公園下方的地下停車場，大幅省去尋找車位的困擾。咖啡廳的 1 樓屬於半開放式的點餐與結帳空間，踏入店內便能聞到空氣中瀰漫著濃郁迷人的咖啡香氣。這裡同時也規劃了精緻的商品展示區，提供各式風味的自家烘焙濾掛式咖啡包，讓喜愛醇厚風味的旅客能輕鬆選購並將這份美好帶回家細細品味。

獨特旋轉窄樓梯，和室窗台景觀佳

沿著充滿老建築韻味的狹窄旋轉樓梯拾級而上，便會抵達充滿驚喜的 2 樓客席區。雖然整層樓的空間並不算大，但巧妙地規劃了適合短暫停留的高腳椅座位，以及能讓人徹底放鬆深陷的舒適沙發區。其中最受饕客青睞的頂級視野，莫過於那處洋溢著日式和室風情的窗台座位。旅客能慵懶地倚靠在窗邊，一邊啜飲著手中熱騰騰的醇香咖啡，一邊靜靜俯瞰樓下大稻埕街道上熙來攘往的車水馬龍。這種鬧中取靜的獨特氛圍，完美詮釋了老宅咖啡廳獨有的迷人魅力，是享受靜謐午後時光的絕佳首選。

三樓迷你小閣樓，靜謐慵懶好時光

若想尋求更為隱密的私人空間，不妨脫下鞋子步入位於 3 樓的迷你小閣樓。這個充滿木質溫潤色調的專屬區域，搭配著柔和溫暖的燈光設計，宛如一個遠離城市喧囂的秘密基地。靜謐的環境極度適合攜帶一本好書獨自閱讀，或是單純在此放空思緒、徹底度過一個慵懶的下午。在消費規範方面，店內規定每位顧客的最低消費為一杯飲品，若遇客滿時段則有 90 分鐘的用餐時間限制。此外，為了讓旅客能真正放下手機、細細感受老宅的寧靜與咖啡的美好，目前店內並未提供免費的無線網路服務。

點咖啡送綠豆糕，虹吸萃取醇香濃

店內點餐流程需先於 1 樓完成結帳後再行上樓入座。飲品清單不僅涵蓋了極具水準的義式咖啡、特製拿鐵、茶品與鮮萃檸檬飲，最招牌的莫過於採用傳統虹吸壺精心萃取的醇香咖啡。拿鐵的風味溫潤順口，奶香醇厚且完美平衡了咖啡的苦韻；而西西里咖啡則帶有鮮明的酸甜層次。最令人驚喜的是，凡點購任何咖啡飲品，店家皆會免費附贈一塊精緻的古早味綠豆糕。這款口感偏向紮實微硬的傳統糕點，在口中會隨著咀嚼慢慢化開，甜度適中而不膩，與無糖的單品咖啡或熱茶形成了極其絕妙的中西合併搭配。

琢磨咖啡

所在地址：臺灣臺北市大同區歸綏街265號

營業時間：8:00am-18:00pm

店家電話：02-25571390

