台北迪化街必吃純正麥芽餅！30年手工銅板小吃，酥脆軟Ｑ不黏牙。

隱身於台北大稻埕商圈巷弄內的「迪化街純正麥芽餅」，堅持純手工製作的柔軟麥芽糖，打破黏牙的傳統刻板印象。

座落於台北市大同區南京西路巷弄內、緊鄰永樂市場的「迪化街純正麥芽餅」，自 1995 年創立至今已擁有近 30 年的悠久歷史。這座極具時代感的手工小攤，目前由第 2 代接手經營，依然堅持著創始老闆純手工費時熬煮麥芽糖的傳統工藝。其最大的特色在於現點現包的製作堅持，確保餅乾不會因久放而受潮軟化，完美呈現出麥芽糖柔軟細緻且毫不黏牙的驚豔口感。無論是平假日，攤位前總是大排長龍，以親民的銅板價格與令人懷念的古早味，成功擄獲無數在地居民與觀光客的味蕾，是漫步迪化街商圈絕對不可錯過的排隊名店。

隱身永樂市場巷弄，純手工麥芽飄香

迪化街純正麥芽餅的地理位置極為隱密，確切座落於南京西路 233 巷 15 號，恰好位於知名地標永樂市場對面的狹窄巷弄中。這座從 1995 年便開始營業的經典小攤，至今已陪伴無數台北人走過近 30 個年頭。儘管目前已由第 2 代老闆接棒經營，但第 1 代創始老闆偶爾仍會現身攤位協助，兩人熟練且從未停歇的包裝手速，成為巷弄裡一道獨特且療癒的風景。由於堅持純手工現點現包，攤位前無論平假日皆會湧現極具規模的排隊人潮，強烈建議旅客預留充足的等候時間，以順利品嚐這份得來不易的經典古早味銅板甜點。

菜單品項價格透明，單買麥芽免排隊

在產品選項與價格規劃上，攤位主要販售現包的酥脆煎餅、牛奶小圓餅，以及罐裝麥芽膏與造型麥芽糖棒。其中最受顧客青睞的現點現包系列，為了確保每位排隊顧客皆能順利購買，店家特別制定了每人限購 2 袋的嚴格規範。經典的「一口吃小餅乾」每袋 20 入售價 70 元，而搭配大片煎餅的款式則提供花生、芝麻與海苔等 3 種風味選擇。需要特別留意的是，若旅客僅計畫購買單純的麥芽膏罐或造型麥芽糖棒，則可享有免排隊的專屬禮遇，直接向老闆點購結帳即可，為行程緊湊的觀光客提供了極為便利的彈性購買方案。

招牌一口吃小圓餅，鹹甜交織不黏牙

店內人氣居高不下的「一口吃小餅乾」，以其精巧的尺寸與極致的口感成為排隊必買的首選。這款每袋 20 入的招牌點心，外層選用帶有濃郁奶香的傳統小圓餅，餅乾本身散發著迷人的微鹹風味。夾藏於其中的靈魂主角，便是老闆以純手工費心熬煮的天然麥芽糖。現捏入餡的麥芽糖質地極度柔軟且完全不黏牙，完美顛覆了傳統麥芽餅容易黏膩卡牙的刻板印象。一口咬下，外層餅乾的酥脆微鹹與內餡麥芽的溫潤香甜在口中完美交織，鹹甜不膩口的絕妙平衡感令人忍不住一口接一口，建議於購買後 2 日內食用完畢以維持最佳風味。

經典酥脆花生煎餅，現點現做會牽絲

除了小巧涮嘴的牛奶小圓餅，喜歡豐富層次與厚實口感的旅客，極度推薦點選「經典酥脆煎餅」。這款傳統點心以兩片大面積的香酥煎餅為基底，夾入極度柔軟的麥芽糖後，再依據顧客喜好撒上花生、芝麻或海苔等配料。以花生口味為例，現點現做的大片煎餅在剝開的瞬間，能看見裡頭柔軟的麥芽糖呈現出極度誘人的牽絲畫面。細緻的麥芽香甜完美融合了煎餅的天然麥香，些許的花生粉則作為提味的完美點綴。這款極具飽足感的純手工麥芽煎餅，不僅完美復刻了傳統的在地好滋味，更是漫步大稻埕商圈時最棒的散步零嘴。

迪化街純正麥芽餅

所在地址：臺北市大同區南京西路233巷15號

營業時間：11:00am-19:00pm 週一公休

店家電話：0976719118

延伸閱讀

台北內湖必吃如糬佳珍！隱身民宅手工麻糬，必訂爆汁草莓大福。

百年日式町屋！台北0km山物所箱庭山本屋，必吃和服草莓大福。

大稻埕老宅琢磨咖啡！必喝醇香虹吸咖啡，點飲料送古早味綠豆糕。

大稻埕人氣排隊伴手禮！47年加福奇士蛋糕專門店，全台最重起酥蛋糕。

登上 Netflix的日式甜點！大稻埕 70 年滋養和菓子，冬季必排草莓大福。