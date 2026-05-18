忙碌必囤的常溫湯麵推薦！神還原道地台灣味，紅燒牛腱與藥膳豬軟骨必吃。

KKLife 推出的全新常溫湯麵系列，不僅將濃郁湯頭、厚實肉塊與Ｑ彈麵條完美結合，常溫保存的特性更是不佔據冰箱空間，輕鬆滿足隨時想吃家常麵食的渴望。

這款常溫湯麵主打無添加人工色素、防腐劑與甜味劑，食用起來相當安心。包裝內含調理包與麵條，提供多種加熱方式。若想保留最完整的風味，不需拆封直接隔水加熱 10 分鐘即可；追求快速則可倒入可微波容器中，短短 4 分鐘便能熱騰騰上桌。麵條部分則建議另外水煮，還能順便燙些蔬菜搭配，讓整體營養更加均衡。

紅燒湯頭醇厚香，厚切牛腱入口化

一剪開調理包裝，濃郁的紅燒香氣撲鼻而來。湯頭蘊含醬香與牛肉慢火燉煮後的厚實底蘊，醇厚卻不死鹹，完美還原記憶中的經典台灣味。肉品選用珍貴的牛腱心，厚切份量誠意十足，燉煮至軟嫩且入口即化，咀嚼間散發著濃郁肉香與滷汁精華，風味飽滿迷人。

藥膳湯底會回甘，台灣軟骨富膠質

偏好溫潤湯底的食客，絕對不能錯過藥膳軟骨麵。湯頭加入枸杞、紅棗與當歸等傳統中藥材細火慢熬，散發自然清香且毫不厚重，尾韻更帶有回甘滋味。選用安心的台灣豬軟骨，肉量豐富且毫無腥味，慢燉後的軟骨富含滿滿膠質，軟嫩口感與肉香交織，越吃越涮嘴。

愛心麵條吸湯汁，常溫保存好囤貨

兩款湯麵皆搭配特別設計的愛心型凹槽細麵，比一般麵條更能吸附湯汁精華，入口滑順Ｑ彈。對於冰箱容易塞滿的家庭而言，常溫保存的設計格外友善，不需費心騰出冷凍空間。無論是忙碌的上班日常，或是不想開伙的疲憊夜晚，只需簡單加熱，便能迅速端上一碗充滿療癒感的熱呼呼美味。

KKLife冷凍食品專家—玉成門市

地址：臺北市南港區玉成街66-8號

電話：02-26511055

時間：週一～週五11:00 – 19:00

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