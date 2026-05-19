五星主廚隱身晴光市場賣豬腳！先滷後烤外皮酥脆，在地激推平價外帶。

這間以外帶為主的普魯士德國豬腳，由曾任職 5 星級飯店的主廚親手創立，如今已由第二代接班。老闆將飯店等級的排餐技術帶入傳統市場，主打先滷後烤的酥脆豬腳與多款歐式肉品，讓饕客隨時都能買回家加菜。

這間經營 20 多年的老字號攤位，憑藉著口耳相傳建立起穩固的好口碑。乾淨明亮的櫥窗內整齊擺放著各式熟食，價格透明且實惠。嚴選加拿大進口豬肉，搭配中藥調製並經過 72 小時真空按摩，將費工繁瑣的正宗德式製程完美轉化為親民的日常美味。

先滷後烤皮酥脆，冷藏享用不乾硬

攤位上的招牌德國豬腳，徹底打破傳統豬腳放冷就會乾硬的刻板印象。老闆精準掌握火候，採用先滷後烤的繁複工序，將外皮油脂高度逼出。大口咬下會發出宛如餅乾般的卡滋聲，不僅毫無韌性，更散發著淡淡的焦糖香氣。內層肉質呈現淡粉紅色，纖維分明且飽含彈性與肉汁，與酥脆外皮形成絕佳對比。現場更貼心提供去骨切塊服務，方便帶回家直接享用。

德式酸菜解油膩，大骨熬湯好鮮美

購買豬腳皆會附贈專屬配料。其中蜂蜜芥末醬質地濃稠，甜中帶點微辛的風味，能讓肉塊的鹹香轉化為豐富的甜辛滋味。搭配清爽的德式酸菜一同入口，溫潤的酸度瞬間洗刷掉口中的油脂感，讓人忍不住一口接著一口。此外，剔除下來的豬大骨與骨邊肉也千萬別浪費，直接拿來燉煮熱湯，更能增添一股鹹香鮮美的獨特底蘊。

德國香腸口味多，迷迭香氣好迷人

除了招牌豬腳，份量十足的德國香腸同樣是熱銷品項。現場提供原味、迷迭香、起司與羊腸等 7 種豐富口味。原味香腸外皮帶有淡淡煙燻香氣，口感脆彈飽滿；迷迭香口味則蘊含類似松針與檸檬的木質清香，有效中和了豬肉的油脂感，吃起來更加耐吃。雖然單吃口味偏重，但若搭配沁涼的氣泡飲品或啤酒，絕對是令人大呼過癮的下酒好菜。

普魯士德國豬腳

地址:台北市中山區農安街2巷2號

電話:0928 006 529

營業時間：週二~週日11:00–20:00(每週一休)

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