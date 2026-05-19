免出國秒飛歐洲！品嚐道地北義傳統菜，台北東區巧哚洋房必吃堅果小羊排。

隱身於東區巷弄內的 ChiaoDuo House 巧哚洋房，主打台灣較少見的北義傳統風格，將道地的鄉村風味與精緻料理完美結合，享受一頓充滿儀式感的溫馨饗宴。

鄰近捷運國父紀念館站，餐廳門面散發著濃厚的歐洲小洋房氣息。踏入店內，紅磚牆面搭配暖黃色的柔和燈光，牆上更點綴著各式充滿異國風情的小物件，氛圍感十足。室內空間精緻小巧，僅提供大約 20 個座位，造就了安靜舒適的用餐環境。無論是浪漫約會或是三五好友小聚，皆能在此找到恰到好處的放鬆感，毫無拘束。

蜜瓜生火腿爆汁，鹹甜交織好清爽

經典哈蜜瓜火腿的擺盤相當精緻，橘紅多汁的哈密瓜裹上帶有透亮光澤的義大利生火腿，頂端綴以翠綠的芝麻葉，盤底更以巴薩米可醋畫出優雅線條。一口咬下，火腿細緻的熟成鹹香瞬間被哈密瓜的豐盈蜜甜包覆，強烈的鹹甜撞擊在舌尖散開。沾取微酸老醋並搭配芝麻葉的獨特微苦香氣，不僅清爽解膩，更將整體果香完美提升。

酥炸玉米糕綿密，培根蕈菇香氣濃

主廚將北義經典的玉米糕製作成金黃方塊下鍋酥炸，外皮酥脆且咀嚼時會發出卡滋聲響，內裡則呈現綿密滑順並帶有微小顆粒的口感，熱騰騰的玉米香氣在口中四溢。最迷人之處在於頂端鋪滿了炒得香氣四溢的培根與蕈菇，鮮甜多汁的菇類與培根油香完美滲入玉米糕中，搭配爽口芝麻葉，展現少見的道地北義鄉村風味。

堅果小羊排軟嫩，無花果甘甜解膩

招牌排餐首推爐烤堅果小羊排，切開後呈現誘人的粉紅色澤，肉質軟嫩多汁且毫無令人畏懼的羊羶味。外層覆蓋的碎堅果烤得相當酥脆，與鮮嫩羊肉形成鮮明對比，香氣濃郁迷人。盤側精心搭配了新鮮無花果與孢子甘藍等時蔬，無花果的自然蜜甜恰好能平衡肉類的厚重感。這道餐點需要 40 至 50 分鐘現烤，建議提早預約以節省等候時間。

傳統提拉米蘇香，苦甜交織大人味

飽餐一頓後，勢必得品嚐義式傳統提拉米蘇。手指餅乾吸飽了濃縮咖啡與 Marsala 酒香，入口濕潤軟綿，隨即在舌尖化開，釋放出微苦帶甜的迷人酒香。手工起司質地滑順且乳香濃郁，甜度適中毫不膩口，搭配表面鋪滿的微苦可可粉，苦甜交織的醇厚滋味，完美滿足了對於正宗義式甜點的渴望。

ChiaoDuo House巧哚洋房

營業時間：週二到週五 17:30–23:00，週六日 11:30–14:30、17:30–23:00（週一公休）

店家電話：0227783347

店家地址：臺北市大安區車層里仁愛路四段345巷5弄17號

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