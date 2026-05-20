花蓮在地私藏必買 10 家伴手禮懶人包！最強名產街與職人老店全收錄。

來到花蓮遊玩，挑選伴手禮絕對是行程中的重要環節。這份集結在地口碑推薦的 10 家必買清單，無論是追求質感包裝、美味度或是創意巧思，皆能一次滿足。

想一次網羅花蓮最具代表性的特產，跟著這份清單準沒錯。精選的店家大多集中於市區，步行即可輕鬆抵達，方便行程安排。從傳統的麻糬、花蓮薯，到創新的柚子甜點與文創醬料，每間店鋪皆具備獨特亮點。詳細的地址與營業時間已全數整理完畢，只需按圖索驥，便能輕鬆將東台灣的美好滋味帶回家。

傳統薯糬口感Ｑ，現做麻糬口味多

洄瀾薯道主打低糖養生，將傳統花蓮薯精緻化，長輩接受度相當高。招牌花蓮薯糬巧妙結合花蓮薯與麻糬，口感軟綿彈牙；選用在地果乾製成的洛神牛軋餅，酥脆中帶有酸甜奶香。而高人氣的曾記麻糬，以現做軟Ｑ內餡聞名，提供花生、芝麻與紅豆等多樣傳統口味。由於未添加防腐劑，保存期限僅有 2 天，且不適合冷藏以免變硬。

熊熊包裝好吸睛，奶油酥條脆不膩

杜倫先生擁有可愛的熊熊商標，深受年輕族群喜愛，店內的創意麻糬與生乳麻糬燒是熱銷重點，包裝設計充滿童趣。提到花蓮縣餅，絕對不能漏掉廣受歡迎的奶油酥條。原味、蒜味與咖啡口味皆擁有大批擁護者，口感酥脆而不膩口。另外還有包覆Ｑ彈麻糬的菩提酥與古早味芝麻餅可供挑選。

冠軍鳳凰鹹甜香，文旦青柚果香濃

鳳梨灣曾榮獲鳳梨酥大賽冠軍，招牌鳳凰酥巧妙結合鳳梨與鹹蛋黃，鹹甜交織的風味令人驚豔；鐵盒包裝的洄瀾曲奇餅能一次品嚐三種口味。全台唯一的文旦甜點主題館文旦復興，嚴選花蓮鶴岡文旦入餡。文旦酥帶有清新果香與濃郁奶香酥皮，青柚燒則搭配傳統中式油皮，天然果香絕對能擄獲長輩的味蕾。

剝皮辣椒熬湯頭，古法釀造純醬油

洄瀾醬人將在地剝皮辣椒精緻化，包裝設計結合簡約與華麗風格，更推出具備質感的故宮聯名禮盒。首推全素的剝皮養生湯系列，加入排骨或蔬菜燉煮便能輕鬆上桌。隱身吉安鄉的一品醇，堅持依循古法釀造，經歷 365 天熟成打造出醇厚風味。除了日曬手工醬油，更有芋頭醬油與金桔鳳梨醬油等創新選擇，日式腰封禮盒設計相當大方。

芋泥奶酪厚實香，現做魚丸鮮度高

低調的排隊名店弘宇蛋糕，招牌芋泥奶酪水晶蛋糕擁有厚實的芋泥餡料，是芋頭控不能錯過的夢幻甜點，建議事先預訂以免向隅。位於花蓮漁港的林記魚丸，是在地經營 30 年的鬼頭刀專賣店。現場不僅能品嚐新鮮魚丸、炸魚柳與黑輪，還能直接選購冷凍商品並透過宅配寄送，輕鬆搞定海鮮保鮮問題。