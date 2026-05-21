就在台中漢神洲際百貨！中部首家大師兄銷魂麵舖PLUS店，兩款飲品、湯品免費無限續到飽。

從大學吃到現在的愛店【大師兄銷魂麵舖】，居然在台中漢神洲際百貨開了中部首家PLUS店，除了能吃到招牌Q彈麵條，全新口味三款拌麵｜酸辣乾拌麵、花椒麻醬、紅油皮蛋醬，更加碼升級飲料自助吧喝到飽，還有湯品無限續加服務，未免也太過癮了吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 環境分享



▼【大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 】位於台中漢神洲際百貨B1美食街，就在手扶梯的旁邊位置很好找，開車可停放於百貨停車場。

▼【大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 】有專屬的用餐空間，如果位置不夠也可以在美食街座位享用~

▼【大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 】自助區有提供銷魂辣油，是使用數十種中藥材及頂級辣椒，經過八小時人工熬煮出的麻辣鍋底，過濾雜質後，留下不到十分之一的精華，搭配萬中選一超Q彈的手工麵條，將所有味道融為一體。

【大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 】飲料自助吧喝到飽，提供「雲映奶茶」和「無糖紳士烏龍茶」，完全不輸給外面手搖店的水準，「雲映奶茶」喝得到細緻堅果香氣與巧克力尾韻，入口滑順層次豐富；而「無糖紳士烏龍茶」有著清爽茶香，搭配重口味拌麵解膩剛剛好。

大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 菜單

點我線上看菜單

大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 餐點介紹

紅油皮蛋醬麵

▼我最愛的紅油皮蛋醬麵，以皮蛋入醬帶有獨特香氣，伴隨開胃的紅油辣度，又香又夠味超涮嘴!

花椒麻醬麵

▼愛吃辣必點的花椒麻醬麵，還沒吃就聞到很濃的花椒香，搭配濃郁的麻醬味道更升級，討喜的辣度吃起來很可以!

酸辣乾拌麵

▼夏天清爽的酸辣乾拌麵，入口酸辣甜鹹風味襲來，酸香開胃辣而不嗆，醬汁包裹著Q彈麵條，口味很消暑不會膩!

蒜頭雞湯

▼蒜頭雞湯以高麗菜等時蔬熬煮，喝起來風味醇厚不油膩，有著蔬菜的清甜和雞香，還有蒜頭迷人香氣，無敵好喝，裏頭的雞肉更是猛到不行，輕輕一咬就骨肉分離，但同時保有嚼勁和Q度，這湯厲害到我連續了三碗太過癮!

濃郁海鮮蝦湯

▼香噴噴的濃郁海鮮蝦湯，採用蝦殼與雞骨熬煮，鮮味濃郁，蝦味滿滿，裏頭還能吃到魚肉和兩尾蝦，這碗的湯也是可以無限續!

麻辣滷鴨血

▼每次來都會點的麻辣滷鴨血，超級大塊，估溜滑嫩吸飽湯汁精華，咬下會爆汁爽度無敵!

和風小黃瓜 柚香蘿蔔

▼它們家的小菜表現也很不錯，首推和風小黃瓜和柚香蘿蔔，酸酸甜甜配拌麵超合適!

大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 用餐心得

每次來吃【大師兄銷魂麵舖】都有不同驚喜，尤其是這碗新口味紅油皮蛋醬麵，濃郁滋味好吃到不行，而且現在還有加碼升級飲料自助吧，湯品無限續加服務，根本意圖使人天天來吃!

大師兄銷魂麵舖 台中漢神 PLUS 店 店家資訊

⠀Facebook INSTAGRAM

地址：台中市北屯區崇德路三段865號B1美食街

營業電話：04-2422-4858

營業時間 :11:00-22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food