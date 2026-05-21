免門票走入夢幻黃金花毯！彰化虎山巖金針花海，免跑花東也能浪漫美拍。

位於彰化縣花壇鄉的虎山巖，種植了數萬株平地金針花，整片山丘染上耀眼的金黃色澤，搭配後方古樸的廟宇建築，形成了一幅迷人的美麗畫卷。

虎山巖為彰化縣定三級古蹟，擁有兩百多年歷史，周邊環境清幽。廟方於坡地種植大面積的台東 7 號平地金針花，因花期較早且交通便利而迅速竄紅。現場不僅免收門票，更設有大型免費停車場，入口處還有熱鬧的市集可以品嚐在地特產與著名的炸金針花。無論是親子出遊、長輩健行或是拍照打卡，都是西部賞花的熱門去處。

滿山金黃隨風搖，專屬步道好取景

這裡的金針花依山坡地形種植，形成立體的壯觀花毯。園區貼心規劃了蜿蜒的步道，讓遊客可以輕鬆走入花叢中拍照，同時避免傷及脆弱的花朵。在陽光直射下，每一朵花瓣都像是盛裝了日光，邊緣透著微微的半透明質感，隨著微風在山坡上翻湧出明暗交織的金黃色波浪，充滿著溫潤而熱烈的生命力。

清晨光線最柔和，避開人潮好時機

現場設置了許多浪漫的地景裝置，例如紅色大愛心立牌與粉紅相框，非常適合合影留念。若想要拍出沒有人潮背景的唯美照片，建議在清晨 6 點至 9 點之間造訪。此時光線最為柔和，且金針花屬於一日花，早晨的花朵最新鮮挺拔，顏色也最為飽滿。只要巧妙利用地形高低差，就能輕鬆拍出置身於花海之中的夢幻美照。

寵物友善好去處，防護措施要做好

園區屬於寵物友善景點，只要繫上牽繩並隨手清理排泄物，就能帶著毛小孩一同賞花。廟埕前方廣場平坦，適合推行嬰兒車，但賞花區位於山坡階梯，建議攜帶嬰兒背帶較為方便。此外，由於地處自然山區與草叢環境，務必穿著長袖長褲並隨身攜帶防蚊液，做好完善防護措施，才能盡情享受這場初夏的黃金視覺盛宴。

虎山巖金針花

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

電話：04-7862054

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