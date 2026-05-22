平日不限時免收服務費！台中南屯復古有春茶館，必吃懷舊手路菜與古早味冰品。

尋覓台中喝茶聊天的聚餐好去處，南屯區的有春茶館大墩店是在地人大力推薦的私房名單。將台式辦桌料理精緻化，無論是手路菜、冰品、麵食或茶飲皆一應俱全。

店內裝潢設計飽含巧思，將復古時尚與舊世代的回憶巧妙融合。牆面上甚至能看見早期常見的趣味俚語，洋溢著懷舊與喜氣的氛圍。這裡打破了品嚐台式手路菜必須揪團的門檻，就算獨自一人也能好好吃頓飯。值得一提的是，平日離峰時段不僅免收服務費，更提供不限時與插座服務，是個能輕鬆喚起台味魂的放鬆空間。

蒜香肉燥麵Ｑ彈，椒鹽燒肉好下飯

經典的蒜香肉燥麵搭配椒鹽燒肉，是店內深受歡迎的飽足組合。肉燥選用溫體豬肉熬煮，肉質細緻且醬汁濃郁，搭配帶有強烈辛香的蒜泥與特製辣椒，香氣逼人且相當開胃。麵條即使稍微放涼依然保有Ｑ彈嚼勁，表現亮眼。一旁的椒鹽燒肉肥瘦比例拿捏得宜，瘦肉偏多且外皮炸得金黃酥脆，成功逼出多餘油脂，鹹香滋味非常下飯。

老雪菜肉絲麵香，微酸微辛好開胃

喜愛湯麵的食客推薦品嚐老雪菜肉絲麵。這道手路菜的美味關鍵在於將雪菜乾煸，徹底釋放出獨特香氣後，再加入些微酒香提味。熬煮出的湯頭濃郁順口，帶有微辛微酸的風味，鹹香回甘的滋味令人忍不住將湯汁喝個精光。

芋頭排骨米粉湯，入口即化古早味

芋頭排骨酥米粉湯完美復刻了經典的古早味料理。炸得酥香的排骨酥吸飽了湯頭精華，口感軟嫩入味；湯底帶有熟悉的紅蔥頭香氣，溫潤且順口。配料中的芋頭經過長時間慢熬，質地綿密且入口即化，作為主角的米粉充分吸收了鮮甜湯汁，滑溜飽滿，絕對是懷舊麵食的必點首選。

樹子鮮魚飯軟嫩，青花椒牛頰麻香

追求均衡飲食的套餐選擇，樹子蒸鮮魚飯不僅附有青菜與湯品，主角鮮魚經過充分蒸煮，吸附了鮮蔥與破布子醬汁的甘甜香氣，肉質細緻軟嫩。鹹甜回甘的醬汁拌入米飯中，充滿家常餐桌的溫馨感。另一道青花椒酸菜牛頰肉麵，以獨特麻香氣息令人印象深刻。搭配雲林大埤酸菜的自然酸甜，恰好平衡了牛頰肉的豐潤油脂與膠質，湯頭微麻微辣卻不嗆喉，後勁十足。

經典蝦捲外皮酥，真材實料鮮度高

炸物小點必備的經典台式蝦捲，外皮炸得金黃酥脆，內部的蝦漿Ｑ彈鮮甜。一口咬下還能咀嚼到完整的鮮蝦塊，用料扎實且蘊含鮮明肉香，趁熱品嚐最能感受其酥脆鮮美的絕佳風味，美味程度完全不輸台南名店。

特調飲品加滿料，蜜糖粳粽冰消暑

這裡的茶飲不僅容量誠意十足，豐富的配料更是帶來滿滿飽足感。芋泥波波頂端點綴著小巧芋圓，是芋頭控的必點飲品；麵茶杏仁凍冰沙將濃郁麵茶與滑順杏仁凍結合，展現創意古早味；經典的烏龍春珍奶同樣不容錯過。飯後甜點強烈推薦蜜糖粳粽冰，將傳統手工粳粽與蜜糖、軟綿芋頭、Ｑ彈仙草完美碰撞，讓懷舊老靈魂以華麗新樣貌登場，徹底顛覆對傳統台菜的既有想像。

有春茶館-大墩店

地址：臺中市南屯區大業里大進街377號

電話：04 23221669

時間：11:30–21:00

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