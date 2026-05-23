每月1號免費吃招牌鵝肉飯！板橋捷運板新站呈信鵝肉，必點去骨茶鵝。

呈信鵝肉主打現切去骨鵝肉與多款經典台式小菜，每個月 1 號更加碼推出免費招待鵝肉飯與全品項 8 折的優惠活動，是鵝肉愛好者的必訪名單。

走進板橋中山店，明亮乾淨的用餐環境令人感到舒適。開放式的廚房設計，讓所有備料過程一目了然。主廚手起刀落的俐落刀工，迅速將整隻鵝分切並完美去骨。自助區備有鵝肉專用沾醬、宜蘭醬與特製辣蘿蔔供食客自由取用；一旁免費無限供應的熱騰騰鵝湯，加入大量中藥材與鵝骨熬煮，香氣濃郁且甘甜順口。

去骨鵝肉好入口，茶燻香氣好迷人

來到這裡，強烈建議點選前胸與後腿部位的雙拼組合，並將茶鵝與鹽水口味各半。無論是前胸或後腿皆提供去骨服務，方便大口享用。後腿帶有部分外皮與骨邊肉，肥而不膩且淋上鵝油提味，鹹香順口；前胸肉質軟嫩毫不乾柴，蘊含濃厚的茶燻香氣，沾取特製醬汁品嚐更加對味。

招牌套餐鵝肉飯，香蔥油飯古早味

單人用餐首推招牌鵝肉飯套餐。厚薄適中的鵝肉片軟嫩多汁，咀嚼間滿溢著迷人鵝油香氣，搭配吸附鵝油的鮮嫩桂竹筍，還能自由挑選 3 種配菜，份量十足。另一款香蔥油飯同樣表現亮眼，濃郁的油蔥香氣撲鼻而來，充滿大人小孩都喜愛的經典古早味。

脆口鵝胗好下酒，藥膳鮮蝦香氣濃

豐富的單點菜色中，切得恰到好處的鵝胗口感脆彈，帶有適度咬勁，是相當受歡迎的下酒小菜。酒香藥膳蝦的表現同樣吸睛，濃郁的酒香溫和不嗆喉，搭配藥膳湯底讓風味更加立體，整隻鮮蝦吸滿湯汁精華，肉質新鮮脆口且鮮甜飽滿。

鵝油鮮筍好嫩口，蒜味香腸配蒜片

充滿鵝油香氣的桂竹筍是店內不容錯過的精神配菜，質地鮮嫩且自帶迷人芬芳，在鵝油加持下滋味更加鮮美。當日的現炒時蔬空心菜，同樣淋上香濃鵝油，讓平凡的綠色蔬菜變得更加鮮美對味。經典的蒜味香腸肥瘦比例均勻，口感扎實且絲毫不顯膩口，一片香腸搭配一片新鮮蒜片一同入口，辛辣與鹹香交織，是廣受歡迎的熱門小吃。

炸白帶魚好酥脆，古早排骨肉軟嫩

店內的炸物選項同樣值得推薦。酥炸白帶魚切成條狀方便拿取，外皮炸至金黃酥脆，內部魚肉保持細嫩鮮美，單吃便十分夠味。古早味炸排骨的外層麵衣厚薄適中，肉質軟嫩且帶有酥脆口感；黃金海鮮卷包裹著滿滿海鮮與清脆高麗菜，帶有些微甜度，深受大小朋友喜愛。

呈信鵝肉 板橋中山店

地址：22067新北市板橋區東丘里中山路二段84-1號（板新捷運站步行約5分鐘）

電話：02-2509-0799

營業時間：週一～週日11:00~22:00（無公休）

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