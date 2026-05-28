不可思議10元銅板價！頭份江夏堂包子饅頭，比拳頭大全品項包色買好便宜。

尋覓頭份竹南高性價比早餐。江夏堂包子饅頭維持不可思議的銅板價，全品項只要10元，現炊現賣飽足又實惠。

尋覓頭份與竹南地區高性價比的早餐選擇，位於仁愛路上的江夏堂包子饅頭絕對是熱門名單。現場顧客購買時常以30顆或50顆為單位，宛如批發般熱烈。店內成功將物價凍結在不可思議的價位，無論肉包、紅豆包或五穀饅頭，任何種類皆只要10元。每一顆皆比拳頭還大，現炊現賣的樸實美味，在物價高漲的現今帶來滿滿的踏實感。

經典肉包鹹香足，脆口菇包好清爽

招牌肉包尺寸碩大，內餡調味恰到好處，微微肉汁滲出並帶有黑胡椒香氣。外皮蓬鬆且內餡紮實，以10元銅板價便能吃出豐盛感。另一款特別的杏鮑菇包，將杏鮑菇切丁後拌炒入餡，咀嚼時帶有脆口的纖維感，風味不油膩也不過於重鹹，是喜愛清爽口味或素食者的絕佳選擇。

綿密芋泥香氣足，豆沙芝麻好順口

甜味包子同樣表現亮眼。芋泥包甜度拿捏得宜，帶有自然芋頭香，內餡細緻滑順且吃完不覺口乾。紅豆沙包口感綿密並帶有細沙感，甜度柔和順口；芝麻包則巧妙加入紅豆來調整膩度，讓濃郁的芝麻香氣不會顯得厚重壓口，尾韻反而相當清爽，展現出獨特的製作巧思。

起司牽絲好濃郁，養生五穀無負擔

饅頭系列選擇豐富。黑糖口味帶有自然焦糖香，內裡充滿空氣感且綿密具彈性；牛奶饅頭口感細緻，帶點回彈韌性。熱門的起司饅頭包覆著微牽絲的融化起司，鹹香濃度適中不油膩。針對長輩或養生客群，枸杞饅頭帶有淡淡甜香；五穀口味則加入堅果碎，增添豐富顆粒感，兩款皆健康不甜膩。

10元飲品好搭配，包色採購最划算

除了包子與饅頭，店內飲品同樣維持10元均一價。提供清爽順口的紅茶、帶有古早味香氣的薏仁飲，以及偏向台式風味的奶茶。挑選一顆包子搭配一杯飲料，只需20元便能解決一頓豐盛早餐。全品項購買也僅需130元，在物價高昂的時代，這份樸實又實在的銅板美味，帶來滿滿的幸福與踏實感。

江夏堂包子饅頭

地址 : 苗栗縣頭份市仁愛路69號1樓

電話 : 037-690106

時間 :週二至週六 05:30-15:00；週日 05:30-12:00

延伸閱讀

頭份聚餐推薦！龍來小館 10 人澎湃桌菜 7000 元，必吃胡椒鴨。

超狂雙人肉瀑布！香菜皮蛋鴛鴦鍋搭自助吧，頭份「月團圓」平價吃到飽。

苗栗頭份老家烤雞！580元大啖黑羽土雞，聚餐熱炒超高CP值。