動物造型銅鑼燒超療癒！新竹卷卷烘焙新開幕，必買9宮格派對甜點盒。

尋覓新竹美味下午茶。卷卷烘焙主打動物造型銅鑼燒，細緻乳霜內餡輕盈順口，是生日派對與日常聚會的甜點首選。

卷卷烘焙正式於新竹經國路展店。主打細緻乳霜與各款療癒系動物造型銅鑼燒，無論是日常下午茶、親子共享或生日派對皆相當合適。近期推出的貓咪共和國與品牌自成一派的同樂會組合，擁有辨識度相當高的外觀。提供原味、芝麻、巧克力 3 種餅皮，搭配原味、焦糖與草莓內餡，無論拍照分享或實際品嚐皆表現亮眼。

造型小貓好療癒，雲朵口感真輕盈

5 月主打的貓咪共和國為 9 入組合，內藏 3 種不同造型的小貓。利用原味、芝麻、巧克力 3 種不同色系的餅皮呈現。內餡乳霜細緻度猶如雲朵般輕盈，捨棄厚重奶油，帶來帶有空氣感的滑順口感。餅皮也較一般銅鑼燒更為柔軟，整體品嚐起來宛如享用精緻的雲朵甜品，視覺與味覺皆令人驚豔。

動物造型同樂會，派對聚會好歡樂

同樂會組合同樣採用 9 入設計，集結小貓、小豬、小牛、兔兔與主角波獅等豐富角色。皆以原味作為搭配，讓口味保持單純。這款組合相當適合帶去聚會或作為團體甜點，可愛的外型能迅速成為破冰話題，增加相聚樂趣。搭配專屬的生日派對組合，附有保冷袋與蠟燭，增添滿滿的慶祝氛圍。

粉色餅皮好夢幻，草莓乳霜真清爽

莓好生乳銅鑼燒選用紅麴製作餅皮，呈現自然的粉紅色調，視覺表現相當加分。內餡搭配草莓乳霜，香氣走清爽路線，甜而不膩。一口咬下，草莓果香會率先湧現，隨後帶出乳霜的滑順滋味。整體風味乾淨俐落，是一款口感輕盈卻能帶來充分滿足感的草莓系甜品。

經典烏日白鳳豆，金旺土鳳梨對味

烏日餅組合延續傳統經典，並延伸出 2 種風味。原味結合白鳳豆沙、鹹蛋黃與起司，細緻豆沙搭配鹹蛋黃的油香，再加上起司微鹹平衡，風味豐富且不單調。另一款金旺餅則在白鳳豆沙的基礎上，額外加入純正土鳳梨，讓整體口感更加豐富。結合傳統元素與現代甜點特色，展現出獨特的烘焙巧思。

卷卷烘焙 新竹店

地址 : 新竹市北區經國路二段203號

電話 : 035427668

時間 : 11:00–19:00

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