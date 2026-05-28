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追劇下酒必備麻辣鳳爪與方干！大甲王記滷味宅配開箱，即開即食推薦。

大甲王記滷味評價大甲王記滷味好吃嗎下酒菜滷味推薦追劇必備滷味推薦
2026-05-28 12:15文字：貪食瑞秋a口袋名單 
貪食瑞秋a口袋名單

貪食瑞秋a口袋名單

尋覓便利宅配滷味。大甲王記滷味主打真空包裝即開即食，麻辣鳳爪與小方干香氣濃郁，是優質下酒菜良伴。

天氣日益炎熱，下班後開啟冷氣、觀賞影集並搭配療癒小食，是最令人期待的放鬆時光。大甲王記滷味提供多種即食滷味與熟食料理，品項選擇豐富，從經典風味到創新熟食應有盡有。最大優勢在於免去繁瑣的備料與烹調時間，採用真空包裝設計，從冷凍庫取出退冰迅速，開封後即可享用，亦可依照指示微波加熱。無論是作為宵夜、下酒菜或追劇點心皆相當便利，是忙碌上班族冰箱必備的優質良伴。

川味方干香氣濃，彈牙口感好涮嘴

川味小方干拆封後便充滿濃郁香氣，選用切丁的大黑豆干製作，每塊皆飽吸特調滷汁。咬下後迷人的滷香在嘴裡慢慢化開，並伴隨著淡淡的蒜香風味，表現相當夠味。豆干本身口感彈牙，咀嚼起來完全不會乾硬，反而越嚼越香。鹹香適中的調味非常適合搭配啤酒一同享用，讓人忍不住連續品嚐。

麻辣鳳爪膠質多，花椒尾韻好迷人

喜愛麻辣風味絕對不能錯過麻辣鳳爪。鳳爪擁有彈牙且富含膠質的絕佳口感，咀嚼起來充滿滿足感。最令人驚豔之處在於其辣度適中且不嗆喉，反而帶有迷人的花椒麻香尾韻，整體香氣表現大於辣感。即使平時較少品嚐辣食也能輕鬆享用，越吃越涮嘴的獨特魅力，絕對是喜愛重口味路線的必備名單。

椒鹽豬耳彈脆嫩，鹹香風味配啤酒

椒鹽豬耳堪稱下酒菜的經典代表。肉質保有彈脆軟嫩的咀嚼感，不僅帶有醇厚的滷製香氣，搭配椒鹽調味後更是將鹹香風味完美引出。整體口感拿捏得宜，不會過於堅硬也不顯油膩，冰涼狀態下直接品嚐風味更佳。搭配冰鎮啤酒一同享用，絕對能帶來相當痛快的微醺時光。

特色毛豆好清爽，蒜香胡椒真耐吃

特色毛豆帶有淡淡的中藥香氣，完美融合蒜頭與黑胡椒風味，品嚐起來相當清爽。並非濃烈的重口味路線，而是會讓人默默連續夾取的小菜型滷味，非常適合放置於冰箱中作為日常常備佳餚。

香草雞翅異國風，肉質軟嫩好入味

香草雞翅則是帶來絕佳驚喜的料理。滷至入味的軟嫩肉質結合義式香草香氣，將台式傳統滷香與異國風味巧妙結合，展現豐富的味覺體驗。平時單獨品嚐或搭配涼麵一同享用皆相當合適，輕鬆滿足多變的味蕾需求。

王記滷味

地址：台灣臺中市大甲區大甲里鎮瀾街107號
電話：04-26876988
營業時間：週一～週日 09:00 – 21:00

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台中市大甲區鎮瀾街107號
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