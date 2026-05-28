追劇下酒必備麻辣鳳爪與方干！大甲王記滷味宅配開箱，即開即食推薦。

尋覓便利宅配滷味。大甲王記滷味主打真空包裝即開即食，麻辣鳳爪與小方干香氣濃郁，是優質下酒菜良伴。

天氣日益炎熱，下班後開啟冷氣、觀賞影集並搭配療癒小食，是最令人期待的放鬆時光。大甲王記滷味提供多種即食滷味與熟食料理，品項選擇豐富，從經典風味到創新熟食應有盡有。最大優勢在於免去繁瑣的備料與烹調時間，採用真空包裝設計，從冷凍庫取出退冰迅速，開封後即可享用，亦可依照指示微波加熱。無論是作為宵夜、下酒菜或追劇點心皆相當便利，是忙碌上班族冰箱必備的優質良伴。

川味方干香氣濃，彈牙口感好涮嘴

川味小方干拆封後便充滿濃郁香氣，選用切丁的大黑豆干製作，每塊皆飽吸特調滷汁。咬下後迷人的滷香在嘴裡慢慢化開，並伴隨著淡淡的蒜香風味，表現相當夠味。豆干本身口感彈牙，咀嚼起來完全不會乾硬，反而越嚼越香。鹹香適中的調味非常適合搭配啤酒一同享用，讓人忍不住連續品嚐。

麻辣鳳爪膠質多，花椒尾韻好迷人

喜愛麻辣風味絕對不能錯過麻辣鳳爪。鳳爪擁有彈牙且富含膠質的絕佳口感，咀嚼起來充滿滿足感。最令人驚豔之處在於其辣度適中且不嗆喉，反而帶有迷人的花椒麻香尾韻，整體香氣表現大於辣感。即使平時較少品嚐辣食也能輕鬆享用，越吃越涮嘴的獨特魅力，絕對是喜愛重口味路線的必備名單。

椒鹽豬耳彈脆嫩，鹹香風味配啤酒

椒鹽豬耳堪稱下酒菜的經典代表。肉質保有彈脆軟嫩的咀嚼感，不僅帶有醇厚的滷製香氣，搭配椒鹽調味後更是將鹹香風味完美引出。整體口感拿捏得宜，不會過於堅硬也不顯油膩，冰涼狀態下直接品嚐風味更佳。搭配冰鎮啤酒一同享用，絕對能帶來相當痛快的微醺時光。

特色毛豆好清爽，蒜香胡椒真耐吃

特色毛豆帶有淡淡的中藥香氣，完美融合蒜頭與黑胡椒風味，品嚐起來相當清爽。並非濃烈的重口味路線，而是會讓人默默連續夾取的小菜型滷味，非常適合放置於冰箱中作為日常常備佳餚。

香草雞翅異國風，肉質軟嫩好入味

香草雞翅則是帶來絕佳驚喜的料理。滷至入味的軟嫩肉質結合義式香草香氣，將台式傳統滷香與異國風味巧妙結合，展現豐富的味覺體驗。平時單獨品嚐或搭配涼麵一同享用皆相當合適，輕鬆滿足多變的味蕾需求。

王記滷味

地址：台灣臺中市大甲區大甲里鎮瀾街107號

電話：04-26876988

營業時間：週一～週日 09:00 – 21:00

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