買冷泡茶就送專屬玻璃杯！新竹東門宜龍選物店，萌寵造型茶具好吸睛。

尋覓新竹質感選物店。鄰近護城河畔的宜龍門市，提供精緻茶飲與手沖咖啡，多款可愛動物茶具值得珍藏。

位在新竹護城河旁的宜龍東門門市，是一間將茶飲、咖啡、器物與手作體驗揉合於同一個空間的質感選物店。周邊鄰近火車站與多處停車場，交通相當便利。走入店內，不僅能享受舒適冷氣與優雅氛圍，還能坐下來細細品味好茶或手沖咖啡。這裡展示著各式高質感茶具與生活小物，讓人在放慢步調的半日遊中，感受充滿巧思的選物魅力。

買冷泡茶送玻璃杯，價格實惠好划算

迎接炎熱夏季，店內推出相當吸引人的冷泡茶優惠。購買一瓶四季春冷泡茶，價格竟然與單買一個空玻璃瓶完全相同，皆為 145 元。這項宛如買茶飲送杯具般的實惠方案，絕對是來到門市不能錯過的驚喜。帶著質感玻璃瓶走訪護城河畔，更是別具風雅。

幸福貓咪馬克杯，柴犬逍遙組吸睛

目光立刻會被各式動物造型杯具吸引。人氣居高不下的幸福貓馬克杯，藏青色款式相當耐看，黑色款則帶有 Q 版阿努比斯的可愛神韻，倒置時呈現貓咪造型，翻轉過來便能輕鬆飲用茶水。另一款柴旺旺逍遙組同樣引人注目，微微搖晃的特殊設計充滿趣味，令人忍不住想觸碰把玩，是辦公桌上絕佳的療癒小物。

黑白雙色蓋濾杯，旅行套組好收納

展示架上醒目的黑白雙色蓋濾杯，大口杯搭配翹起的小鼻子，內部濾杯更隱藏著貓爪圖案，宛如生動的生活配件。若喜愛戶外活動，幸福貓蓋杯旅行組配有專屬攜行包，茶咖濾杯具備一式兩用的便利性，無論泡茶或沖煮咖啡皆合適。濾杯的鏤空肉球設計更是命中貓奴喜好，方便帶往露營區或辦公室使用，隨時建立品茗儀式感。

日式美濃燒餐盤，生活增添趣味感

除了豐富的茶具，店內亦引進精美的日式美濃燒碗盤。巧妙將貓咪與狗狗元素融入餐具設計中，替日常飲食增添一抹可愛趣味。其中帶有咖哩色調的柴犬款式更是令人愛不釋手，光是看著便能激發食慾。這些價格平易近人的生活器物，無論作為居家擺設或實用食器皆能展現優異質感，亦非常適合作為畢業季的紀念禮物。

職人手沖品茗課，悠閒遊覽護城河

門市空間不會給人過度精緻的壓力，能自然地坐下享用飲品與點心。窗外映著護城河的綠意，讓人能盡情享受緩慢時光。店內提供品茗與手沖咖啡體驗課程，引領顧客重新認識飲茶文化。近期亦舉辦尋找特定展示品的趣味遊戲，猜對即可獲得糖果，讓大人小孩皆能輕鬆走逛。安排一趟愜意的半日行程，在此挑選喜愛的器物，為日常加點驚喜。

EILONG宜龍 新竹東門

地址 : 新竹市東區中正路46號1樓

電話 : 03 528 5846

時間 : 11:30–20:30

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