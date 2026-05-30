防彈粉絲必朝聖！台中阿米石頭火鍋，整罐紅標米酒入鍋超震撼。

滿滿防彈少年團應援物的特色火鍋店！台中阿米石頭火鍋主打桌邊爆香與整罐米酒湯底，自助吧無限享用。

位於台中的阿米石頭火鍋，不僅將傳統桌邊爆香的精髓發揮至極，更融入了濃厚的韓流文化。店名源自於對防彈少年團的熱愛，店內擺滿各式應援物與收藏品，打造出宛如小型見面會的獨特氛圍。除了極具話題性的特色鍋物，更提供蔬菜自助吧、多款飲品與泰國明果冰淇淋無限享用。從主食到附餐皆展現十足誠意，成為當地極具話題的聚餐熱門名單。

烏骨雞鍋現爆香，祖傳蛋酥好滋味

招牌石頭烏骨雞鍋一上桌便能感受視覺與嗅覺的雙重饗宴。服務人員直接於桌邊服務，以純黑芝麻油搭配洋蔥現場拌炒，迷人香氣瞬間撲鼻而來。加入高湯後，湯底風味變得極為濃郁。隨鍋附上的祖傳蛋酥更是精華所在，入鍋後會慢慢吸附湯汁，讓整體口感更加滑順。誠意十足的烏骨雞肉塊鮮嫩不柴，熬煮後的湯頭更會散發出一股自然甘甜。

整罐米酒超震撼，鮮甜蝦肉真彈牙

喜愛海鮮與濃郁酒香的食客，絕對不能錯過豪邁蝦蝦米酒鍋。以純黑麻油與老薑母先行爆炒，隨後倒入原汁高湯與整罐紅標米酒，點火燃燒的瞬間視覺效果極度震撼。若偏好濃厚酒氣可選擇不燒，若想保留迷人米酒甜味則推薦全燒。鍋內霸氣放入 15 隻新鮮蝦子，彈牙的蝦肉搭配甘甜的米酒湯底，將鮮味大幅提升，帶來無比滿足的味覺享受。

特選牛腹軟嫩佳，香辣鴨血好入味

除了特色鍋物，各式單點品項同樣表現亮眼。特選牛腹肉擁有恰到好處的油花比例，稍微涮煮幾秒便能呈現絕佳的軟嫩口感，吸附精華後香氣更顯突出。熟食部分的香辣豆腐滷製得相當透徹，咬下後麻辣氣息在口中散開；香辣鴨血則展現出優秀的滑嫩度，辣度適中且不死鹹。若想增加飽足感，亦可點上一碗充滿豐富膠質的油香滷肉飯，完美豐富整頓火鍋饗宴。

鮮蔬鍋料自助吧，明果冰品無限吃

品嚐重口味火鍋絕對不能缺少清爽蔬菜解膩。店內提供誠意十足的蔬菜自助吧，多款新鮮蔬菜與火鍋料皆能無限量夾取，輕鬆滿足喜愛鮮蔬的食客。此外，自助區更備有多樣化的飲料選擇，以及深受大眾喜愛的泰國明果冰淇淋，讓人在大啖熱騰騰的火鍋之餘，能以冰涼甜品完美收尾，整體用餐體驗極具性價比。

阿米石頭火鍋

地址：台灣臺中市北屯區仁和里松竹路三段601號

電話：04-22994922

營業時間：星期一～星期四11:00-00:00；星期五～星期日：11:00 – 02:00

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