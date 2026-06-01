39元超軟嫩燒麻糬配泰奶剉冰！台中第2市場二沙堂，消暑必吃推薦。

炎夏造訪台中第 2 市場，走進二沙堂品嚐冰品最解熱。招牌燒麻糬與濃郁泰奶剉冰，為盛夏消暑絕佳選擇。

位於台中市中區柳川里、緊鄰第 2 市場旁的二沙堂，是一間充滿清新質感的傳統冰店。店內空間雖然精巧，但備有涼爽冷氣，整體環境乾淨舒適。每逢假日經常一位難求，若不想排隊久候，選擇外帶也是十分便利的方式。這間隱身於市區的古早味冰店，憑藉著用料實在的消暑冰品與特色甜點，成功擄獲眾多饕客的味蕾，成為當地極具人氣的甜品名店。

泰奶剉冰茶香濃，手作配料口感佳

炎炎夏日首推店內的泰奶剉冰，只需 95 元便能大快朵頤。色彩鮮豔的泰式奶茶醬茶香濃郁且單吃不甜膩，完美扮演了整碗冰品的靈魂角色。配料包含 Q 彈粉圓、香氣十足的仙草以及越冰越有咬勁的白湯圓，豐富層次令人愛不釋手。直接挖取中間部分，糖水的甜香夾帶著仙草氣息，搭配沁涼剉冰一同入口，瞬間消暑解熱，帶來無比滿足的甜蜜滋味。

招牌麻糬超軟嫩，芝麻花生好對味

除了沁涼冰品，店內另一大亮點便是招牌燒麻糬。看著麻糬在熱騰騰的琥珀色二砂糖水中不斷翻滾，畫面極具療癒感。每份 39 元可選擇綜合口味，白皙軟嫩的麻糬豪邁撒上滿滿花生粉與芝麻粉，熱騰騰品嚐時口感極致柔軟。即便外帶回家待其降溫後享用，依然能保持絕佳的彈性，是款冷熱皆宜、令人回味無窮的經典古早味甜點。

服務親切超用心，冷熱交織好滋味

二沙堂不僅餐點美味，經營者的親切服務更是替這間小店增添了濃濃人情味。無論是內用擺盤或是外帶包裝，皆能感受到店家的用心與體貼。品嚐沁涼的泰奶剉冰，搭配熱騰騰的香甜燒麻糬，這種冷熱交織的雙重享受，絕對是造訪第 2 市場商圈不可錯過的味覺體驗。無論是尋找傳統台式風味，或是品嚐創新泰奶甜品，皆能在此獲得大大的滿足。

二沙堂 ‧ 湯圓專賣

地址:臺中市中區柳川里中山路262號

電話: 04-2224 1228

營業時間:11:30–19:30

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