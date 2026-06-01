73種口味超驚奇！西門79年雪王冰淇淋，必吃西瓜與濃郁芋頭。

走訪西門町 2 樓的雪王冰淇淋，品嚐傳承 79 年的真材實料。多達 73 種獨創口味，絕對讓人大開眼界。

鄰近捷運西門站的雪王冰淇淋，是從民國 36 年創立至今、傳承 3 代的傳奇老字號冰店。當年從路邊攤車起家，如今遷至武昌街 1 段 65 號 2 樓店面，空間走簡約且帶點古早味的文青風格，整體環境乾淨舒適。這裡完美保留了樸實的台式復古冰果室氛圍，不僅是許多台北人從小吃到大的共同回憶，更憑藉著堅持不添加人工色素的天然風味，持續在冰品市場中屹立不搖。

創意口味大突破，鹹甜微醺任挑選

老店的魅力不僅在於悠久歷史，更在於無極限的創意研發。除了早期經典的大紅豆與芋頭，至今已演變成超過 73 種獨創口味。最著名的莫過於讓人大開眼界的鹹味冰淇淋，將豬腳、麻油雞、肉鬆與九層塔等餐桌上的鹹食辛香料完美融入冰品中。此外，更推出金門高粱、台灣啤酒與白蘭地等專屬大人的微醺滋味，用料實在且風味獨特，豐富的品項絕對能滿足各種挑剔味蕾。

清甜西瓜超消暑，天然果香好滋味

炎夏時節最適合來份清涼消暑的水果系列。店內超人氣的西瓜冰淇淋令人相當驚豔，送入口中便迅速化開，濃郁天然的西瓜香氣在嘴裡肆意擴散。不僅能真實咀嚼到香甜的西瓜果肉，甚至連西瓜籽也完整保留其中。店家透過扎實的製作手法，將夏季專屬的清爽感完美濃縮於這款冰品內，是前來拜訪時不容錯過的天然美味。

療癒芋頭香氣濃，綿密口感最迷人

身為芋頭愛好者，絕對必點這款經典的芋頭冰淇淋。有別於市面上常見的化學香精味，這裡呈現的是非常純粹且自然的療癒芋頭香。冰淇淋的口感相當綿密細緻，甜度部分也拿捏得恰到好處，吃起來毫無負擔。雖然單價在冰品市場中略高些許，但只要實際品嚐過，便能深刻體會店家對天然食材的堅持，絕對完全對得起這個價格。