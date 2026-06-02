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35元限量寒凝冬片配鮮甜西瓜！台中烏春烏龍茶專賣，夏日解渴推薦。

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2026-06-02 09:00文字：papa 
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炎夏造訪台中學士路，不妨來杯烏春極致烏龍茶。主打限量珍貴冬片與西瓜鮮果調飲，絕對是夏日解渴首選。

位於台中市北區學士路上的烏春，是充滿清新質感的純粹烏龍茶專賣店。店面裝潢以嫩綠色為主調，散發著溫潤光澤。品牌堅持不過度張揚繁複工藝，而是將心力專注於絕對的「好喝」標準。店內最吸睛的莫過於黑色智能型飲料機，只需輕掃條碼便能精準調製出完美黃金比例。無論是喜愛台東鹿野紅烏龍的濃郁蜜甜，或是追求回甘清香的純茶愛好者，皆能在此找到專屬的命定茶飲。

寒凝冬片茶香濃，茶湯絲滑好回甘

本季首推 35 元的純茶新品寒凝冬片茶。嚴選每年僅有 14 天珍貴採收期的頂級冬片，透過專業技術完美封存清冷茶香。茶湯清雅回甘且不苦不澀，質地宛如綢緞般絲滑。飲品特別經過漩茶機激盪出細緻綿密的茶奶泡，就口啜飲時能感受獨特奶香撲鼻而來，細微氣泡在唇齒間輕盈跳躍，帶來餘韻綿長的極致純粹體驗。

西瓜冬片鮮果系，葡萄果凍增口感

喜愛鮮果風味的茶友，不妨嘗試 70 元的西玉冬片。這款飲品巧妙結合了夏季代表性水果與冬季現身的珍貴茶葉。以純天然且無添加的非濃縮西瓜汁為基底，搭配招牌的寒凝冬片茶，在清淡茶香的完美襯托下，水果的自然香甜變得更加鮮明突出。杯底更豪邁加入了清爽的綠葡萄凍，不僅清涼解暑，同時也帶來豐富的咀嚼飽足感。

西玉浮雲奶味足，豐富配料任挑選

另一款 75 元的西玉浮雲，則使用了北海道奶粉打造出奶味十足的雲蓋樓。基底茶特別選用青心包種搭配新鮮西瓜，入喉後的清涼茶香夾帶著淡淡瓜果香氣與醇厚奶香，口感極為清新順口。若覺得單喝茶飲不夠豐富，店內亦提供多款嚼感系配料供自由挑選，無論是白露 Q 比、咕溜珍珠或是蕎麥條子，皆能讓飲品瞬間升級，滿足喜愛豐富口感的饕客。

烏春 WOO CHUN

地址：臺中市北區邱厝里學士路158號
電話：04 2231 0355
營業時間：09:30–21:00

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烏春 WOO CHUN 台中學士店

04-22310355
台中市北區邱厝里學士路158號
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