548元頂級美牛吃到飽！北車一番地壽喜燒，肉質穩定高評價。

一番地壽喜燒主打高品質肉品吃到飽與舒適環境。提供頂級美牛無限供應，絕對是北車高性價比聚餐首選。

位於台北市中正區開封街的一番地壽喜燒，從捷運台北車站步行即可輕鬆抵達。店面位置相對隱密低調，讓食客無需經歷大排長龍的折騰。店內用餐環境相當乾淨舒適，冷氣供應充足，座位安排寬敞而不擁擠，並備有許多適合 2 人同行的座位區。自助飲料區更提供多種豐富選項供無限暢飲，整體用餐氛圍相當不錯，是台北車站周邊極具人氣的吃到飽餐廳。

洋蔥鍋底香氣濃，清爽沙拉先開胃

這裡的消費模式相當實惠，平日午餐時段為 548 元，晚餐與例假日則為 618 元。開鍋時，服務人員會先送上鋪滿大量洋蔥的壽喜燒鍋底，隨著溫度升高散發出迷人的甜香。基本配置還包含清爽的生菜沙拉與酸甜開胃的泡菜，這兩道前菜在享用豐盛大餐前能有效喚醒味覺，同時也在大口吃肉的過程中，扮演著極佳的解膩與換口味角色。

頂級美牛質穩定，特選雪花口感佳

肉品部分絕對是整場饗宴的靈魂，基本提供 4 種牛肉、 3 種豬羊肉與雞腿肉。最受讚賞的是其肉品品質極為穩定，絕對不會出現第一輪過後肉質就大幅下滑的狀況。其中強烈推薦 Prime 等級美牛，肉質軟嫩且表現優異，輕輕涮煮便能展現多汁風味。即便是油脂較少的部位，或是帶有均勻油花的雪花牛，透過壽喜燒的鹹甜醬汁烹煮後，口感也能大幅提升。

鮮蔬配料餐車送，吸飽湯汁豆腐軟

除了豐富的肉品，各式新鮮蔬菜與火鍋料同樣自成精采的一筆。開局會先附上整盤豐富的綜合菜盤，後續則由服務人員推著專屬餐車至桌邊巡迴，提供方便的隨選加點服務。無論是高山高麗菜、口感 Q 彈的日式年糕，或是極易吸附精華湯汁的軟嫩豆腐，都能依照喜好無限量補給，將蔬菜的清甜與壽喜燒醬汁完美結合，讓人吃得非常滿足。

糖漬檸檬解油膩，紅豆冰淇淋收尾

餐後甜點提供非常獨特的砂糖切片檸檬，連皮一同入口，強烈的酸甜對比能瞬間洗去嘴裡的肉香與油膩。最後送上的抹茶紅豆冰淇淋品質也相當扎實，濃郁茶香伴隨香甜紅豆泥，吃完之後感覺非常清爽。