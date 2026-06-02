【公告】Gama Pass 條款修訂暨全新共銷條款上線通知

> 美食 > 548元頂級美牛吃到飽！北車一番地壽喜燒，肉質穩定高評價。

548元頂級美牛吃到飽！北車一番地壽喜燒，肉質穩定高評價。

台北美食台北壽喜燒壽喜燒推薦北車美食
2026-06-02 09:15文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

一番地壽喜燒主打高品質肉品吃到飽與舒適環境。提供頂級美牛無限供應，絕對是北車高性價比聚餐首選。

位於台北市中正區開封街的一番地壽喜燒，從捷運台北車站步行即可輕鬆抵達。店面位置相對隱密低調，讓食客無需經歷大排長龍的折騰。店內用餐環境相當乾淨舒適，冷氣供應充足，座位安排寬敞而不擁擠，並備有許多適合 2 人同行的座位區。自助飲料區更提供多種豐富選項供無限暢飲，整體用餐氛圍相當不錯，是台北車站周邊極具人氣的吃到飽餐廳。

洋蔥鍋底香氣濃，清爽沙拉先開胃

這裡的消費模式相當實惠，平日午餐時段為 548 元，晚餐與例假日則為 618 元。開鍋時，服務人員會先送上鋪滿大量洋蔥的壽喜燒鍋底，隨著溫度升高散發出迷人的甜香。基本配置還包含清爽的生菜沙拉與酸甜開胃的泡菜，這兩道前菜在享用豐盛大餐前能有效喚醒味覺，同時也在大口吃肉的過程中，扮演著極佳的解膩與換口味角色。

頂級美牛質穩定，特選雪花口感佳

肉品部分絕對是整場饗宴的靈魂，基本提供 4 種牛肉、 3 種豬羊肉與雞腿肉。最受讚賞的是其肉品品質極為穩定，絕對不會出現第一輪過後肉質就大幅下滑的狀況。其中強烈推薦 Prime 等級美牛，肉質軟嫩且表現優異，輕輕涮煮便能展現多汁風味。即便是油脂較少的部位，或是帶有均勻油花的雪花牛，透過壽喜燒的鹹甜醬汁烹煮後，口感也能大幅提升。

鮮蔬配料餐車送，吸飽湯汁豆腐軟

除了豐富的肉品，各式新鮮蔬菜與火鍋料同樣自成精采的一筆。開局會先附上整盤豐富的綜合菜盤，後續則由服務人員推著專屬餐車至桌邊巡迴，提供方便的隨選加點服務。無論是高山高麗菜、口感 Q 彈的日式年糕，或是極易吸附精華湯汁的軟嫩豆腐，都能依照喜好無限量補給，將蔬菜的清甜與壽喜燒醬汁完美結合，讓人吃得非常滿足。

糖漬檸檬解油膩，紅豆冰淇淋收尾

餐後甜點提供非常獨特的砂糖切片檸檬，連皮一同入口，強烈的酸甜對比能瞬間洗去嘴裡的肉香與油膩。最後送上的抹茶紅豆冰淇淋品質也相當扎實，濃郁茶香伴隨香甜紅豆泥，吃完之後感覺非常清爽。

一番地壽喜燒 開封店

地址：臺灣台北市中正區開封街一段48號
營業時間：日、一、二、三、四、五、六 11:00-22:00
店家電話：02-2388 8852

延伸閱讀

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新宿炭火燒肉的起點，一間還保留昭和燒肉節奏的東京老派燒肉店，多人熱鬧吃、一個人也能輕鬆吃。
新宿炭火燒肉的起點，一間還保留昭和燒肉節奏的東京老派燒肉店，多人熱鬧吃、一個人也能輕鬆吃。
CJ夫人
隱藏在老宅裡的高級燒肉體驗！十六宅燒肉全程專人代烤，日本和牛稀有部位、壽星蛋糕驚喜太加分。
隱藏在老宅裡的高級燒肉體驗！十六宅燒肉全程專人代烤，日本和牛稀有部位、壽星蛋糕驚喜太加分。
小涼
台中燒肉新推薦！中山 Red Label九種和牛1500元有找，漢神洲際必吃。
台中燒肉新推薦！中山 Red Label九種和牛1500元有找，漢神洲際必吃。
編輯 鄭雅之
港都最強Buffet回歸！高雄洲際「龍蝦、和牛」吃到飽限時搶訂，開賣時間快筆記。
港都最強Buffet回歸！高雄洲際「龍蝦、和牛」吃到飽限時搶訂，開賣時間快筆記。
編輯 李維唐
士林特色餐廳推薦5間！超粗炸醬麵、滷肉飯吃到飽，絕美森林系咖啡廳超好拍。
士林特色餐廳推薦5間！超粗炸醬麵、滷肉飯吃到飽，絕美森林系咖啡廳超好拍。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

一番地壽喜燒 (台北店)

02-2388-8852
台北市中正區開封街一段48號1樓
4.3