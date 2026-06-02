現炒爆蝦粉紅醬配自產鮮果汁！大里食久茶事，限量玻璃貨櫃屋咖啡。

食久茶事主打每日現炒醬料義大利麵與自產鮮打果汁。明亮玻璃貨櫃屋空間舒適，餐點限量供應手腳要快。

位於台中大里的食久茶事，是間將早午餐、義大利麵與特調飲品完美結合的複合式咖啡廳。外觀以明亮吸睛的玻璃貨櫃屋打造，室內用餐區規劃得當且冷氣強勁，徹底打破貨櫃屋悶熱的刻板印象。戶外更擁有一片寬敞的空地，非常適合包場舉辦各式活動，在涼爽的天氣裡坐在室外也別有一番風味。店家堅持每日現炒醬料，並使用國產優質肉品，展現對食材的用心。

爆炒蝦頭粉紅醬，鮮甜大蝦已剝殼

粉紅醬海鮮總匯義大利麵展現了滿滿誠意，大蝦貼心去殼，搭配大量鮮甜蛤蜊，每口都飽含濃郁海味。特製粉紅醬以白醬為基底，特別加入蝦頭下鍋爆炒，收汁恰到好處，讓 Q 彈的麵條吸飽鮮美醬香，濃郁卻不顯膩口，讓人越吃越涮嘴。

厚實豬排外酥嫩，小農半熟蛋香濃

炸豬排咖哩飯則主打厚實酥脆的豬排，肉質外酥內嫩、極具存在感，咬下去的厚實度令人非常滿足。菜餚佐以香濃咖哩飯與小農半熟土雞蛋，劃開蛋黃後整體口感更加滑順，層次瞬間升級，套餐還附上熱騰騰的海帶湯，飽足感十足。

鮮脆沙拉超清爽，現炸時蔬好豐富

凱薩雞肉沙拉是清爽系的首選，鮮脆生菜搭配大量當季水果與份量誠意的雞肉，淋上凱薩醬後口感豐富且毫無負擔。時蔬薯條拼盤則打破單純炸薯條的單調，創新加入玉米筍、茄子、杏鮑菇、鴻禧菇與四季豆等多種鮮炸時蔬，外酥內嫩且口感多變，每天隨當季食材調整，非常適合多人分食。此外，現炸的牽絲起司條一定要趁熱享用，酥脆外皮包裹著極致牽絲的醇厚起司，是經典不敗的解饞小點。

綿密布蕾不加水，創意泰奶咖啡香

店內人氣招牌甜點焦糖烤布蕾製作過程不添加一滴水，造就了格外綿密濃郁的質地，搭配上層敲得脆口的焦糖，展現出絕佳的層次感。入口滑順且帶著濃郁奶香的巴斯克蛋糕，甜度拿捏得恰到好處，十分適合用於餐後解饞。飲品部分同樣充滿創意，泰奶咖啡選用知名手標泰奶與咖啡香氣結合，入喉順口並帶有淡雅的咖啡尾韻，極具辨識度；而百香金桔氣泡飲則融合了百香果與金桔的酸甜，隨之而來的細緻氣泡感清爽解膩，極適合用來搭配重口味的餐點。

食久。茶事

地址：台灣臺中市大里區甲堤南路71-1號

電話：0966-823037

營業時間：星期二～日 11:30 – 21:00

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