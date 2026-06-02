2900銖爽吃15道泰式宮廷宴！曼谷THARN老城區創意料理。

THARN主打翻玩泰國傳統風味的精緻宮廷宴，15道頂級創意料理每人只需2900銖。

位於曼谷老城區喀隆東賽區的 THARN Fine Dining Bangkok 開業第 3 年，鄰近知名地標 ICONSIAM 購物商場。餐廳名稱在泰文中有皇室用膳的尊貴意涵，室內裝潢採用湛藍色細長磁磚搭配木質與米白色調，並設有大型儲酒櫃提供精緻的佐餐酒配對。整個餐期分為 5 個章節、共 15 道料理，每人消費價格為 2900 銖。服務人員在每道菜上桌時皆會以英文詳細解說食材來源與歷史背景，打造極具沉浸感與儀式感的老城區奢華饗宴。

創意前菜冬蔭功，炭烤牛肉爆肉汁

開胃小點首推海蟹石蔞葉佐酥脆小點，綿密奶油慕斯與鮮甜蟹肉在嘴裡達到完美平衡；另一款小點以炸米粉為底，裹上大蒜醬、香菜根與河蝦，口感層次分明。炭烤牛肉完美詮釋泰國街頭烤肉串，軟嫩肉質飽含濃郁醬汁，搭配頂層覆蓋寮式辣醬的脆口糯米飯一起入口，肉汁瞬間在嘴裡炸開。冬蔭功香草蔬麵則翻玩經典風味，將魚片、炸雲吞與麵條拌勻醬料，呈現爽口滋味。椰香蒸海蟹結合了蝦醬與頂級食材手指檸檬，入口先品嚐到椰奶的溫潤，隨後蝦醬的鹹香與手指檸檬的微酸在口中爆開，層次極為驚艷。

外酥內嫩烤鴨肉，酸辣魚湯超暖胃

進入第 2 章節，烤鴨佐甜魚露醬表現極具亮點，鴨肉柔軟多汁且外皮酥脆富有油脂香氣，搭配主廚自製魚露醬與菌菇、秋葵及醃漬蓮藕，獲得讚賞。酸辣湯佐鯰魚則帶來鮮明的泰式風味，辣度主要來自胡椒與多種辛香料，熱騰騰入口湯頭十分暖胃；鯰魚經過炭火炙烤後，魚皮散發出特有香氣，單吃更能品嚐到魚肉的鮮嫩多汁。

鮮美河蝦極扎實，紅咖哩蟹層次多

第 3 章節端出香料味十足的紅咖哩海蟹佐羅勒醬，選用厚實新鮮的肥美蟹腳，濃郁紅咖哩醬搭配多種辛香料，底部的羅勒醬則許多解膩。中場休息送上琵琶芒特製冰沙，獨特的芒果與枇杷香氣能有效清除味蕾雜味。3 種風味河蝦則將扎實彈牙的河蝦肉質發揮到極致，主廚建議依序品嚐香菜根辣椒醬的綠色、溫潤清香的白色椰奶，以及濃郁水蒜蝦醬的橘色。辣味水果沙拉佐酥炸魚鬆將油炸魚鬆與山竹、泰式酸辣醬結合，風味獨特。最後淋上熟成 2 天火腿熬製的酸菜火腿湯，湯頭呈乳白色且溫潤有厚度。

宮廷饗宴無限續，甜滷豬肉極軟嫩

進入拉達那哥欣章節的泰式宮廷宴席料理，擺盤與精緻度皆令人讚嘆。除了黃咖哩牛肉無法續點外，其餘各式經典菜餚與米飯皆提供無限量供應。米飯有泰國白米與帶有椰子油香氣的香米 2 種選擇；黃咖哩牛肉採用清燉切片方式呈現，加入了斯里蘭卡等咖哩辛香料，香氣格外獨特。甜滷豬肉燉煮至極致軟嫩，甘口醬汁讓人齒頰留香。炒蔬菜則選用清脆的茭白筍搭配鮮美蟹腳肉，再撒上主廚自製魚鬆拌飯享用，極具魅力。

荔枝西瓜細冰沙，焦糖香蕉伴芋冰

最終章由荔枝冰沙清爽開局，荔枝果肉裡包裹著西瓜，創意十足且酸甜討喜。糖水季節水果則端出甜度具備層次的焦糖香蕉，搭配奶油與焦糖脆片更添酥脆口感，一旁的芋頭冰淇淋香濃滑順。結尾提供 3 款泰式傳統茶點，巧妙交織椰香、花香與焦糖甜味，口感從酥脆到綿密變化豐富，為整場泰式宮廷饗宴寫下優雅與充滿層次的完滿尾韻。