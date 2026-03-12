> 美食 > 曼谷HERE HAI海鮮餐廳！連七年米其林必比登，必吃蟹肉炒飯。

2026-03-12 19:45文字：麥仔與珍小姐 
曼谷伊卡邁（Ekkamai）的「HERE HAI Restaurant」，憑藉著用料毫不手軟的澎湃海鮮與極具鑊氣的泰式熱炒，連續 7 年榮獲米其林必比登推薦。

隱身於曼谷瓦塔納區（Watthana）素坤逸路 63 巷的 HERE HAI，雖然沒有華麗氣派的裝潢，卻以極致的新鮮食材與道地火候，從一間溫馨的在地小館躍升為國際知名的排隊名店。餐廳主打每日產地直送的新鮮海產，堅持以大火快炒保留迷人鑊氣，每一道料理皆展現了純正醇厚的泰味靈魂。其招牌的蟹肉炒飯與巨無霸烤河蝦，不僅份量極具誠意，貼心的去殼服務更是讓饕客能優雅地大快朵頤。極高的性價比與穩定出色的品質，讓這間小餐館連續 7 年蟬聯米其林必比登（Bib Gourmand）推薦殊榮，無論是當地居民或外國觀光客皆甘願為其排隊候位，絕對是曼谷自由行不容錯過的海鮮饗宴。

捷運Ekkamai站下車，轉乘機車最便利

HERE HAI 總店位於曼谷生活圈心臟地帶，周邊匯聚了眾多熱門咖啡廳與商圈。交通方面，旅客可搭乘 BTS 素坤逸線至伊卡邁站（Ekkamai） 1 號出口下車。由於出站後仍需步行約 15 至 20 分鐘，在炎熱的泰國氣候下，強烈建議直接於捷運站轉乘摩托計程車，僅需 5 至 10 分鐘即可輕鬆抵達。若想追求更舒適的體驗，亦可選擇直接搭乘 Grab 或預約專屬包車服務直達店門口。店內空間雖然不大，但冷氣極為強勁舒適，一到用餐時間便會湧現當地人與觀光客交織的熱鬧人潮，展現出最道地的泰國生活氣息。

招牌必點蟹肉炒飯，滿滿蟹腿免剝殼

來到 HERE HAI，絕對不能錯過最具代表性的「招牌蟹肉炒飯」。這道料理完美展現了店家的誠意，蟹肉不再只是點綴的配角，而是整盤炒飯的絕對主體。主廚以大火將米飯炒至粒粒分明且帶有濃郁的鑊氣香，表面則豪邁地鋪滿了極度肥美鮮甜的蟹腿肉。最令人讚賞的是，所有蟹肉皆已由店家細心去殼處理完畢，顧客完全不需弄髒雙手，每一口都能輕鬆品嚐到扎實飽滿的蟹肉纖維。這道將頂級食材與庶民小吃完美結合的經典佳餚，絕對能滿足所有海鮮愛好者的挑剔味蕾。

巨大烤河蝦超彈牙，濃郁蝦膏滿出來

除了蟹肉炒飯，視覺效果極度震撼的「巨大河蝦」同樣是桌桌必點的人氣單品。嚴選體型宛如小龍蝦般碩大的頂級河蝦，透過精準的炭烤火候，完美鎖住蝦肉本身的鮮甜與彈牙緊實的口感。將蝦頭輕輕剝開，裡頭藏著份量驚人、宛如熔岩般的濃郁橙黃色蝦膏，入口即化的醇厚鮮味令人回味無窮。此外，店家連堅硬的蝦螯都會預先貼心處理妥當，讓顧客能毫不費力地享受每一寸精華蝦肉。雖然單價相對較高，但對比其驚人的尺寸與絕佳品質，依然展現出極高的性價比。

蟹肉滑蛋層次豐富，蒜香皮皮蝦鹹香

若不想吃炒飯，強烈推薦點選同樣鋪滿頂級海味的「蟹肉歐姆蛋」。這道料理將雞蛋煎至外層微酥，內裡卻依舊保持著滑順柔嫩的絕佳熟度。金黃誘人的滑蛋上方，豪邁地覆蓋著密度極高的新鮮蟹腿肉，搭配隨餐附上的特製泰式海鮮醬一同享用，酸辣的醬汁能瞬間提升整體口感層次。另外，店內亦供應以避風塘作法呈現的「蒜香皮皮蝦」，同樣採全去殼的貼心服務，外層裹滿炸至金黃酥脆的蒜酥，鹹香夠味的極致口感，是搭配冰涼飲品或下飯的最佳選擇，平均每人約 650 泰銖的消費絕對物超所值。

HERE HAI Restaurant

地址：112, 1 Ekkamai Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國
電話：+66 632199100
營業時間：週二～週日 10:00~14:30 16:00~17:30（週一公休）

