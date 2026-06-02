那卡西大包廂熱鬧開唱！晶櫻會館隱密獨立，必吃國宴級粵滬功夫大菜。

晶櫻會館主打全獨立隱密包廂與國宴級粵滬功夫菜。豪華包廂能請那卡西伴奏，為宴客聚餐首選。

位於台北市中正區敦化北路與民生東路交叉口、 21 世紀辦公大樓地下一樓的晶櫻會館，裝潢走沉穩大氣的中式奢華風格。全店皆規劃為獨立包房，隱私性極高，最大的豪華包廂甚至能請傳統那卡西樂隊進駐現場伴奏，讓長輩們一邊品嚐大菜一邊熱情高歌。現場更提供專業的桌邊分菜服務，無論是家族慶生、公司春酒或商務宴客都能宴客有面子，是台北極具口碑的私人聚會空間。

金蒜脆雞皮薄脆，荔茸香酥鴨綿密

當家招牌風沙金蒜脆皮雞選用肉質緊實的全雞，經烘烤與淋油工序使外皮薄脆如鏡面、肉汁豐沛，搭配表面鋪滿的金黃炸蒜酥，濃郁蒜香與雞肉完美交織。傳統手工大菜荔茸香飾鴨則極考驗基本功，將入味的鴨肉鋪上厚實細緻的大甲芋泥（荔茸）酥炸，外層呈現漂亮的蜂巢狀酥皮，口感極致酥鬆，內裡鹹甜交織且完全不油膩。

松露牛肉極軟嫩，蒜苗黑豚味香濃

芙蓉松露牛肉結合中西巧思，基底為滑嫩無氣孔的高湯蒸蛋，鋪上大火快炒的軟嫩牛肉片，再點綴奢華黑松露醬，香氣深邃。蒜苗炒黑豚肉選用台灣頂級黑毛豬肉切片，與新鮮蒜苗大火高溫爆炒，Q 彈帶甜非常下飯。糖醋鳳梨腩排將厚實豬腩排炸至金黃，裹上黃金比例糖醋醬與新鮮鳳梨，酸甜解膩。

紅鱘三吃膏香醇，慢火熬粥超奢華

現流紅鱘提供 3 種頂級吃法。薑蔥紅鱘大火爆炒，伴隨淡淡酒香與薑蔥辛香，襯托出極致鮮甜；避風塘紅鱘搭配海量炸蒜酥與乾辣椒，慢火炒至金黃酥脆的風沙狀態，外酥內多汁，香辣過癮；紅鱘粥則與生米、老母雞魚骨高湯慢火熬煨，過程中使米粒破殼釋放澱粉，與濃郁蟹膏完美融合，粥底呈現奢華的淡黃金色澤。

海蝦鮑魚極鮮美，梅菜鯛魚肉細嫩

美極醬大海蝦經高溫熱油快炸讓蝦殼酥脆，再運用美極鮮味醬大火爆炒、快速收乾，焦香與醬香交織。蔥頭頭抽鮮尤嚴選生鮮魷魚厚切雕花，以甘醇頭抽醬油高溫快炒，口感脆彈鮮嫩且完全不老韌。高檔海鮮蒜蒸活鮑魚選用鮮活九孔鮑切花，鋪上雙色蒜蓉與粉絲大火清蒸，口感厚實脆彈。梅菜金目鯛別出心裁地將細嫩的金目鯛搭配炒香的陳年梅干菜清蒸，去膩提鮮。

經典炒飯鑊氣足，海鮮大麵味入芯

主食類的炒功同樣驚人。蠔油臘味炒飯搭配切丁的正宗廣式臘肉與肝腸，在大火炒鍋中以高超拋鍋技術，讓米飯均勻吸附蠔油，炒得琥珀油亮且粒粒分明；重口味老饕必點的 XO 醬海鮮炒飯則加入海量鮮蝦丁與魷魚丁，搭配自製干貝 XO 醬大火翻炒，乾爽且帶有迷人微辣。乾燒海鮮伊府麵極考驗師傅燜透與收汁功力，麵條汆燙後加入濃郁海鮮高湯煨煮並大火收乾，每條麵皆煨到極致入味，口感軟而不爛且極具彈性。

慢火細燉個人盅，萬丹紅豆好療癒

湯品皆採一人盅慢火細燉，蟲草花野菌雞湯融入野生菇菌的馥郁清香與蟲草花的天然甘甜，湯頭金黃澄澈、溫潤暖胃；無花果燉軟骨湯則挑選富含膠原蛋白的優質豬軟骨，搭配乾無花果慢火細燉，豬軟骨呈現如燕窩般的綿糯口感。最後奉上招待的萬丹紅豆甜湯，採傳統慢火工法熬煮數小時，達到綿密破殼卻外形完整的境界，在大口品嚐豐富大菜後喝上一碗微甜溫潤的紅豆沙，格外清爽解膩。

粵式精饌

地址：105臺北市松山區精忠里敦化北路207號B1

營業時間：週一到週日 11:30–14:30、17:30–21:30​

電話：0227711182

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