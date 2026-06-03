50年廟街老字號！新莊「阿茶芋圓」，50元爽嗑純手工片狀芋圓。

新莊阿茶芋圓主打50年純手工片狀芋圓。現切現煮搭配二砂糖水，是咀嚼控必吃的排隊台式下午茶。

隱身在新北市新莊路巷弄內的新莊阿茶芋圓，是傳承 50 年的在地老字號傳統甜點。店面位於豐年國小後門旁，每到放學時間便一位難求，是許多家長與在地人從小吃到大的台式下午茶。從捷運新莊站步行前來大約需要 15 分鐘，或搭乘公車至海山里站步行 5 分鐘即可抵達。該店由創始人陳錦元設立，如今已傳承至第 2 代與第 3 代共同掌杓，憑藉不含防腐劑的純手工古早味，深受新莊在地人的喜愛。

片狀芋圓極Q彈，粒粒芋頭香氣足

這裡的芋圓徹底顛覆傳統常見的圓柱外觀，呈現全台少見的扁平片狀。綜合芋圓一碗 50 元，純手工現做的芋圓咬下去口感非常紮實，質地充滿 Q 彈帶勁的絕佳嚼勁。最令人驚喜的是，在咀嚼的過程中還能真實咬到細小的芋頭顆粒，散發出淡淡的自然芋香，低調卻非常有層次，深得廣大咀嚼控的熱烈喜愛。

黃金地瓜色澤亮，現切現煮嚼勁佳

與芋圓齊名的地瓜圓同樣採用獨特的片狀手工現切，店內皆是等食客點餐之後，才將新鮮地瓜圓成批下鍋現煮。剛起鍋的地瓜圓呈現漂亮的黃金澄色，色澤剔透。入口不僅保有了純手工製作的極致彈性，更能品嚐到地瓜原汁原味的自然清甜，與招牌芋圓一同組成綜合口味，是極具在地代表性的隱藏版台式點心。

紅豆綠豆配清冰，二砂糖水不甜膩

餐點的配料品項非常純粹，提供紅豆與綠豆讓食客自由挑選搭配，無論選擇冰品或熱湯皆十分合適。剛出鍋、熱騰騰的片狀芋圓會先經過冷水過水冰鎮以鎖住極致 Q 度，隨後大氣地鋪放在細緻的清冰碎冰上。最後淋上店家精心熬煮的二砂糖水，甜度拿捏得恰到好處，與碎冰交織出清爽冰涼的滋味，吃起來格外消暑且完全不甜膩。

新莊阿茶芋圓

地址：新北市新莊區新莊路649巷40號

電話：0935-692-296

營業時間：週二至週四、週五至週六：11:00 – 20:30，週三、週日：11:00 – 20:00

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