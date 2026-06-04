一站吃遍大馬百年老字號！吉隆坡「十號胡同」必嗑金蓮記福建麵。

十號胡同主打將馬來西亞各地老字號美食一網打盡。一站吃遍金蓮記與肉骨茶，是吉隆坡必訪的美食懶人包。

位於吉隆坡熱鬧武武吉免登區的十號胡同，隱藏在樂天廣場地下樓層，這一帶集結了頂級購物中心與豐富夜生活，素有「吉隆坡信義區」之稱。餐廳內部與外頭現代感十足的建築截然不同，走的是濃濃的復古風格。昏黃燈光搭配懷舊招牌、復古牆面與老街氛圍，彷彿讓人瞬間穿越到早期的南洋老市場，環境通風乾淨。這裡營業時間為 10:00 到 22:00，非常適合多人拼團同行，各自挑選心儀的老字號攤位再集中共享。

金蓮記福建麵香，鹹魚雞飯鍋巴脆

第一站首推從茨廠街路邊攤起家的百年老店金蓮記炭炒福建麵，現場採用傳統炭火快炒，火光四射極具視覺張力。黑醬油色澤深邃卻不顯死甜，滿溢著海鮮特有的鮮甜海味，大火快炒的鑊氣十分厚重，搭配酥脆豬油渣與參巴辣蝦醬，交織出層次豐富的經典滋味。瓦煲鹹魚雞飯則因瓦煲保溫性強，上桌時仍滋滋作響。米飯充分吸收了雞油、鹹魚汁與特製醬汁的精華，底層更受熱形成焦香酥脆的鍋巴，將鹹、香、焦、嫩 4 種迷人層次在一鍋之內完美搞定。

鴨蛋炒粿條鮮脆，亞參叻沙酸辣香

檳城馳名鴨蛋炒粿條選用較為寬厚的粿條，以醬油與魚露調味，顏色偏淺。最大的亮點在於使用了香氣更為濃郁的鴨蛋拌炒，搭配炭火專屬的煙燻鑊氣，層層堆疊出鹹甜鮮脆的極佳口感。蝦控必點的檳城福建蝦麵，湯頭濃郁不厚重，前味鮮甜蝦味先衝出來，尾韻慢慢帶出微辣與油蔥酥香，配上彈牙魚丸十分對味。檳城亞參叻沙則別具風味，湯底不加椰奶，而是以羅望子、香茅與新鮮沙丁魚熬煮，酸辣交織且帶有獨特魚湯香。

煌鑊生蝦麵緊實，辣椒螃蟹滑蛋嫩

煌鑊招牌生蝦麵選用現殺生蝦下鍋，肉質緊實且極具彈性。炸過而帶有微酥感的麵體被飽含蝦汁鮮甜精華與鑊氣的醬汁泡軟，做法類似廣州炒麵，深受食客喜愛。煌鑊辣椒蟹則帶來雙重美味爆擊，飽滿肥美的螃蟹肉質融入了濃厚的辣椒與大蒜香氣，在滑蛋的貼心加持下，整體的口感更加柔滑鮮甜，呈現極具衝擊力的美味層次，非常適合海鮮愛好者。

海南滑雞肉質嫩，牛肉丸麵極開胃

怡保正宗海南滑雞飯採用去骨雞肉淋上特製鹹甜醬汁，口感 Q 嫩滑順，表現十分亮眼。頌記牛肉丸麵為南洋乾撈麵的典型代表，Q 彈的麵條拌入以醬油與黑醬膏炒製而成的秘製牛肉肉燥，顏色頗深且香氣極濃，搭配一碗有著胡椒香氣、口感 Q 彈的手工牛肉丸湯，非常開胃。新加坡鴻泰蠔煎吃起來就像大家熟悉的蚵仔蛋煎，表面大氣地撒上一整把香菜，煎得微焦飄香，風味十分親切。

巴生肉骨茶溫潤，胡椒豬肚湯暖胃

經典雙燉湯隆重登場。品芊巴生肉骨茶的湯頭屬於風味較為溫和的中藥風格，喝起來溫潤滋補，帶著淡淡的藥材香氣，尾韻還能感受到迷人的蒜香與肉香。而熱騰騰的胡椒豬肚湯同樣極具療癒感，厚實的豬肚燉到軟嫩帶點微 Q 勁，湯頭的胡椒香氣溫和不嗆辣，裡頭更別出心裁地加入了雞爪一同熬煮，釋放豐富膠質，喝下去極為暖胃。

軟糯娘惹糕帶甜，豐富水果做收尾

甜點部分必吃傳統的馬來甜點娘惹糕，包含蘭花糯米糕、香蘭達蘭糕與椰絲球，顏色鮮豔且質地軟糯帶甜。同層樓還設有榴槤伴手禮專區與水果超市，水果種類繁多且價格親民，不僅能買到清甜的椰子水與榴槤，甚至還能看見台灣鳳梨的身影，在大口品嚐完豐富的南洋大菜後，來上一份在地水果與甜點，能為這趟吉隆坡美食之旅增添最完美的收尾。

十號胡同

地址：lot 10, 50, Jln Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, 馬來西亞（樂天廣場（Lot 10）地下室）

營業時間：10:00 – 22:00

營業電話：+60183084883

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