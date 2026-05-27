期間限定天竺牡丹花池！島根由志園賞絕美庭園，品嚐人蔘料理。

前往島根旅行的絕佳秘境。由志園擁有壯觀的牡丹花池與精緻日式庭園，並結合在地高麗人蔘文化，享受豐富的視覺與味覺饗宴。

提到島根旅行除了出雲大社，隱身於松江市八束町的由志園更是不可錯過的絕美秘境。這是一座圍繞池塘的傳統迴廊式日式庭園，佔地廣闊，結合流水、石景與橋梁，展現四季更迭的自然之美。除了名聞遐邇的牡丹花，此地亦是日本知名的高麗人蔘產地。園區將賞花、美食與藥草文化完美融合，帶來極具深度的觀光體驗。

秋季限定好夢幻，天竺牡丹鋪滿池

由志園最受矚目的便是每年兩次的池泉限定花景。春季約有3萬朵牡丹漂浮池面；秋季10月下旬至11月上旬更會舉辦為期17天的「池泉天竺牡丹」活動。高達10萬朵色彩豔麗的大理花瞬間佔滿整個水池，粉、紅、黃、白、紫等多種色彩交錯，將整座花園妝點得無比夢幻。漫步於精緻的池泉回遊式庭園中，各個角落皆是令人讚嘆的打卡美景。

室內展館好驚豔，全年牡丹皆盛開

若錯過限定活動也無需惋惜，園區內的「牡丹之館」是一年四季皆可欣賞牡丹盛開的室內展區。透過嚴謹的溫度、濕度與日照管理，讓花朵全年維持最美狀態。除了賞花，園區內隨處可見翠綠苔蘚與枯山水景致，並設有優雅的牡丹觀音神像與瀑布造景。逛累了還能到伴手禮店選購由員工親自手繪的貓庭師系列周邊商品，或挑選牡丹花種帶回家培育。

庭園造景好雅致，枯山水伴綠苔蘚

參觀完室內展館與花池，更不能錯過園區內絕美的日式庭園。結合流水、石景、橋梁與四季花卉，精緻典雅的造景令人流連忘返。園區內隨處可見翠綠苔蘚與傳統枯山水，並設有充滿靈氣的牡丹觀音神像與隱藏版瀑布，處處散發著寧靜優雅的氛圍。

景觀茶房眺美景，人蔘特色好滋味

想要稍作休憩，不妨前往隱藏版的景觀咖啡廳「茶房一望」。透過大片落地窗能將庭園四季美景盡收眼底，若逢限定活動更能直接眺望花池。除了咖啡與抹茶，這裡更融入在地特色，提供高麗人蔘咖啡、人蔘茶與特色甜點。園內同時規劃了展示空間，詳細介紹大根島數百年來的栽培歷史與文化故事，並販售相關保養品與伴手禮。

料亭品嚐旬彩膳，會席料理精緻美

追求更高層次的美食饗宴，推薦前往擁有私人包廂的料亭「菖蒲」。這裡隱密性極佳，能一邊享用精緻的日式會席料理，一邊欣賞窗外的池泉風光。餐點巧妙地將人蔘入菜，滋味溫和且毫不突兀。只要事先於官網預約人蔘入菜的旬彩膳花套餐，便能以包含庭園門票的實惠價格，在美景環繞下細細品味這份結合在地食材的豐盛美味。

由志園

地址： 島根県松江市八束町波入1260-2

電話：+81852762255

時間：10:00–17:00

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