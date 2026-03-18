日本鳥取砂之美術館！世界唯一室內砂雕展，絕美西班牙風情。

位於日本鳥取縣的「砂之美術館」，是全球首座且唯一以砂雕為主題的室內展覽館。館內每年皆會更換不同的異國主題，透過精緻震撼的砂雕藝術，帶領旅客展開一場沉浸式的環遊世界之旅。

座落於鳥取砂丘旁的「砂之美術館」，打破了傳統藝術展覽的框架，成為世界唯一專門展示室內砂雕作品的博物館。館方每年皆會邀請全球頂尖的砂雕藝術家，以「用砂環遊世界」為核心概念，運用細膩的雕刻技法重現各國的歷史文化與世界遺產。今年的展覽主題特別定調為「西班牙篇」，將聖家堂、阿爾罕布拉宮等經典地標，以及熱情奔放的佛朗明哥舞姿，透過砂粒栩栩如生地呈現在旅客眼前。除了令人嘆為觀止的室內主展區，館外亦設有特色展品與觀景台，能將壯麗的鳥取砂丘盡收眼底，是一處結合自然奇景與人文藝術的絕佳旅遊勝地。

世界唯一室內展，每年變換新主題

砂之美術館的參觀門票為成人 800 日圓、學生 400 日圓。館內的展覽核心環繞著「用砂環遊世界」的概念，每年皆會精心策劃並變更不同的國家主題。在展區的入口與參觀動線上，皆設有極為詳盡的藝術家介紹與砂雕製作過程的珍貴紀錄。旅客能透過這些圖文資訊，深刻了解藝術家們如何將平凡的砂土，轉化為令人震撼的世界級藝術巨作，並親身感受每一件作品背後所傾注的心血與精湛工藝。

絕美西班牙風情，沉浸式砂雕展覽

本年度的展出主題為「西班牙篇」，帶領旅客穿越時空，踏入太陽永不落的輝煌國度。走入寬敞的室內展區，高聳且細節繁複的砂雕作品瞬間映入眼簾，現場的視覺震撼力十足。從神聖莊嚴的聖家堂、精雕細琢的阿爾罕布拉宮，到展現無比生命力的佛朗明哥舞者，每一道紋理皆栩栩如生。展區內最引人矚目的亮點之一，便是一座完全由砂土雕刻而成、且實際具備掃描功能的 QR-Code 砂雕，完美結合了傳統工藝與現代科技，為參觀過程增添了不少互動樂趣。

戶外展區眺砂丘，百鬼夜行超吸睛

欣賞完震撼的室內主展區後，腳步可延伸至館外的露天區域。戶外空間同樣陳列了多件精采的藝術作品，其中充滿日式奇幻色彩的「百鬼夜行」主題砂雕，以其生動詭譎的姿態吸引了眾多旅客的目光。此外，戶外觀景平台更是美術館的一大隱藏版亮點，旅客能在此居高臨下，遠眺鳥取砂丘浩瀚壯闊的自然美景。在充實的藝術巡禮後，不妨前往附設的砂丘咖啡廳稍作休憩，享受悠閒的午後時光。

鳥取在地伴手禮，螃蟹醬油大推薦

旅程的最後，絕對不能錯過館內的伴手禮專賣店。店內網羅了眾多鳥取縣在地的特色名產與獨家紀念品，例如造型討喜可愛的「砂丘精靈」周邊商品，是極具紀念價值的質感小物。而在眾多伴手禮中，最受旅客高度推崇的必買好物，便是一款蘊含濃郁螃蟹香氣的特製醬油。這款醬油不僅能作為日常調味，只需簡單沖泡熱水，便能瞬間化身為鮮甜濃郁的高湯，實用性極高且風味絕佳，是造訪鳥取不可錯過的絕佳伴手禮選擇。

鳥取沙丘 砂之美術館

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17

電話：0857-20-2231

時間：9：00～18：00（最後入館17：30）

門票：大人800円 小孩400円

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