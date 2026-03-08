鳥取吉岡溫泉一之湯！千年傳說療癒秘湯，首創寵物專屬浴池。

位於鳥取縣的「吉岡溫泉會館一之湯」，是一座擁有千年歷史傳說的日歸溫泉設施。館內主打 100% 源泉掛流的療癒秘湯，更罕見地設立了寵物專屬溫泉池。

座落於日本鳥取市的吉岡溫泉，自古流傳著一段關於藥師如來託夢治癒惡瘡的千年神話，因其卓越的美肌功效而被譽為療癒聖泉。而這座名為「一之湯」的現代化日歸溫泉會館，不僅完美保留了 100% 豐沛源泉不循環的優良泉質，更突破傳統框架，創新設立了毛小孩專屬的「狗仔溫泉」設施。館內結合了當地農產市集、在地藝術展覽與舒適的休憩空間，讓造訪鳥取的旅客與毛小孩皆能在此洗去旅途疲憊，感受這座千年古湯帶來的極致呵護與溫暖人情味。

豐沛源泉不循環，千年傳說美肌湯

吉岡溫泉的泉質特色在於其高達 51.3 度的天然源泉，館方堅持採用完全不加水且不加熱的 100% 掛流方式供湯，確保每一滴泉水皆保留了最純粹的礦物質精華。這座擁有超過千年歷史的古老溫泉，相傳曾透過泉水奇蹟般地治癒了長者女兒臉上的惡瘡，使其重現亮麗美貌，因此獲得了療癒聖泉的美譽。實際浸泡後，能明顯感受到泉水極度滑順的觸感，不僅能有效舒緩全身緊繃的肌肉，更能讓肌膚呈現水潤透亮的極佳狀態，是極具代表性的天然美肌之湯。

創新寵物專用池，無障礙家庭風呂

一之湯最引人注目的創新設施，莫過於極度寵物友善的專屬「狗仔溫泉」。館方特別針對不同體型的毛小孩，細心劃分了小型犬與大型犬的專用溫泉池，並配備了專業的沖洗台與烘乾設備，讓寵物也能一同享受高品質的泡湯樂趣。此外，館內亦規劃了寬敞的室內外大浴池，以及適合家庭客群與行動不便者使用的無障礙包場家庭浴池。多元且友善的空間配置，徹底打破了傳統溫泉會館的限制，讓所有造訪的旅客皆能找到最適合自己的放鬆方式。

附設農產小市集，在地美食與扭蛋

泡完舒適的溫泉後，會館大廳旁附設的「一之湯市場」絕對是不可錯過的尋寶勝地。這裡每日供應當地農民新鮮採收的當季蔬菜、特色農產品與各式伴手禮。旅客亦可在此購買到與周邊業者合作推出的精緻餐點、沁涼的冰淇淋，以及透過自動販賣機販售的各式飲品與甜點。特別值得一提的是，館內四處可見由充滿才華的員工親手繪製的可愛插圖，甚至還設置了僅此才有的獨家原創扭蛋機與御城印販售區，為這趟溫泉之旅增添了滿滿的在地趣味。

芬蘭式帳篷桑拿，鳥取特產伴手禮

除了傳統的溫泉設施，會館戶外區域更引進了獨特的芬蘭式帳篷蒸氣桑拿，旅客可自行將天然源泉澆淋於高溫石頭上製造蒸氣，體驗截然不同的排汗快感。在商品展售區，則網羅了鳥取砂丘當地種植的薰衣草所製成的洗沐用品、精緻的在地民藝品與手工藝作。館方更會不定期舉辦在地藝術家作品展，並提供抄寫經文的靜心體驗。完善的用餐與休息區，讓旅客在身心靈獲得徹底淨化後，還能悠閒漫步於周邊的懷舊溫泉街，延續這份難得的靜謐時光。

吉岡温泉会館 一ノ湯｜山陰・鳥取の湯

地址：鳥取市吉岡溫泉町666番地

電話： 0857-57-0555

時間： 8:00～21:00（最晚入館20:30）