鳥取砂丘旅遊全攻略！隈研吾設計咖啡廳，必買鞋套與御朱印。

鳥取砂丘是日本規模最大的海岸沙丘，綿延 2 公里、高低落差達 45 公尺的壯麗景觀，讓人彷彿置身於異國沙漠。來到這裡，除了親自踏上沙丘感受大自然的鬼斧神工，周邊的配套景點與設施更是豐富旅程的關鍵。無論是到「砂丘會館」選購實用的防沙鞋套與限定御朱印、前往免費開放的「遊客中心」深入了解地質生態並體驗砂畫，或是到知名建築師隈研吾設計的「高濱咖啡館」品嚐在地美食，都能讓這趟鳥取之旅更加完善且充滿樂趣。

砂丘會館買鞋套，必收特色御朱印

位於鳥取砂丘正對面、停車場旁的「砂丘會館」，是旅客前往砂丘前的必經之地。強烈建議在此花費 200 日圓購買專屬的防沙鞋套（提供不織布或塑膠款式），能有效避免行走時鞋子弄髒或進沙，使用後亦可直接丟棄於會館側門的垃圾桶。此外，這裡更提供 1 枚 200 日圓的「鳥取大砂丘御朱印」與造型獨特的駱駝五色御守，是極具紀念價值的伴手禮。逛累了，不妨來一支當地特產的 21 世紀梨霜淇淋，清爽解暑。

壯麗海岸大砂丘，異國風情騎駱駝

作為山陰海岸國立公園的核心景觀，鳥取砂丘擁有綿延 2 公里、最高達 45 公尺的壯闊地形。這片歷經悠久歲月形成的自然奇景，呈現出令人讚嘆的風紋奧秘與沙漠生態。旅客不僅能漫步於廣闊的沙丘上眺望日本海的絕景，還能體驗充滿異國風情的騎駱駝活動，感受獨一無二的沙漠風情。

遊客中心免門票，砂畫體驗超有趣

緊鄰砂丘入口的「鳥取砂丘遊客中心」採全年無休且免費入館。館內透過豐富的展示與沉浸式迷你劇場，深入淺出地解說砂丘的形成過程、風紋奧秘與動植物生態。現場亦提供多項付費手作活動，如 200 日圓的寶可夢砂畫體驗（若需寄送明信片需另貼 110 日圓郵票），以及 550 日圓的因州和紙撕紙拼貼明信片。此外，遊客中心也提供砂丘專用輪椅租借，戶外更設有洗腳處並販售毛巾，設施規劃極為完善貼心。

仿砂丘高濱咖啡，隈研吾操刀設計

座落於沙丘會館旁的「Takahama Café 高濱咖啡館」，是為慶祝 60 週年而建的最新打卡地標。這座由世界知名建築師隈研吾親自操刀設計的仿砂丘造型建築，大量使用了鳥取縣產的木材，外觀時尚且完美融入周邊的自然砂丘景觀。店內嚴選鳥取在地新鮮食材，供應手作精釀可樂與肉汁飽滿的和牛漢堡等精緻餐飲，是賞景後悠閒休憩的絕佳去處。