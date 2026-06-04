台中南屯隱藏版秘境餐廳！「田寮農莊景觀餐廳」個人就能吃到百元價功夫菜套餐。

沒想到台中市區有這麼美的地方，隱身在台中南屯的【田寮農莊景觀餐廳】，主打個人就能吃的百元價功夫菜套餐，湖景旁還有生態魚池、鴨跟烏龜，絕美景觀與傳統桌菜結合真的很有特色，生意好到用餐時間一位難求，建議要先預訂不然要等很久!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

田寮農莊景觀餐廳 環境分享

▼【田寮農莊景觀餐廳】位於臺中市南屯區楓樹里樂田巷，門口像是來到鄉下阿嬤家，古色古香超級有氛圍，附設有超大的免費停車場。

▼走進裏頭則讓人驚喜連連， 從用餐區就能看到絕美的湖景旁，有生態魚池、鴨、烏龜和鸚鵡等動物，來這用餐整個心情都放鬆下來。

▼【田寮農莊景觀餐廳】還有靜謐的步道可以走， 整體環境真的很棒 ，相當適合家庭聚餐和朋友聚餐~

田寮農莊景觀餐廳 菜單

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田寮農莊景觀餐廳 餐點介紹

紅燒小封肉 套餐💰376 元 (含白飯/三道小菜/燙青菜/今日飲品)

▼招牌必點紅燒小封肉，瘦肉滷得入味絲滑，油脂更是軟綿不膩，一咬下醬香與膠質在口中化開，超級下飯夠味。

剁椒魚片 套餐💰376 元(含白飯/三道小菜/燙青菜/今日飲品)

▼愛吃辣不能錯過的剁椒魚片，需要提前兩天預約，飽滿魚片吸飽了剁椒的酸辣精華，魚肉細緻無腥味，一吃進去辛香味直衝腦門，完全就是一道十足的白飯殺手。

▼套餐含白飯三樣小菜、 燙青菜和今日飲品， 飲品更換湯品飲料可折30元，套餐的白飯可以續唷，整份套餐吃下來會很有飽足感!

鮮蝦韭菜菓💰 188元

▼店家特別推薦的鮮蝦韭菜菓，咬下可以吃到充滿彈性的蝦肉，伴隨濃郁韭菜香氣好討喜!

巴斯克💰160 元 昭和焦糖布丁💰100元

▼身為甜點控不得不說好驚艷，巴斯克有著焦香外皮，濃郁乳酪搭配底部熬煮入味的焦糖蘋果丁，微酸微甜的果香中和了奶味，也太好吃了吧，另一樣昭和焦糖布丁，有著微苦的焦糖液，是充滿大人系的成熟風味。

珍珠皇后拿鐵💰170元 老闆娘的水果茶💰230元

▼它們家的飲料份量超霸氣 ! 超級大一杯可以喝到爽，咀嚼控會愛的珍珠皇后拿鐵，彈牙珍珠尬茶香拿鐵好適合，夏天則適合來一杯老闆娘的水果茶，裏頭加入滿滿新鮮水果，每一口都是新鮮的酸甜果香!

田寮農莊景觀餐廳 用餐心得

真的很難想到台中居然有這種秘境，不用大老遠開車就能享受大自然，【田寮農莊景觀餐廳】湖景搭配超可愛的動物太迷人，重點是餐點都無雷好吃，我最香辣開胃的剁椒魚片，喜歡來這用餐整個心情都放鬆下來!

田寮農莊景觀餐廳 店家資訊

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地址：臺中市南屯區楓樹里樂田巷2之34號

營業時間：11:30–15:30(平日)/11:30–15:00, 17:00–20:00(周末)/週三休

*酌收10%服務費，用餐時間90分鐘

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