185元爽嗑軟嫩牛腱！桃園「後院」牛肉麵，慢火熬製麻辣湯超濃郁。

後院麻辣慢燉牛麵主打獨門中藥慢火熬製的厚實湯頭。現點現做的軟嫩牛腱心，是不能錯過的私房美味。

藏身在桃園區慈文國中後方巷弄的後院·麻辣慢燉牛麵，是一間極具隱密性的私房美食。這裡沒有規劃內用座位，完全以外帶為主。店面打造得非常吸睛，僅有一個文青風格的小巧外帶窗口，散步經過時常讓人駐足好奇。平時老闆娘都在廚房內忙碌煮麵，食客前來只需按下窗口的服務鈴，老闆娘便會現身款待。由於所有餐點皆為現點現做，建議想品嚐的朋友可以先透過電話預訂，才不用在店外久候。

獨門中藥慢火熬，麻辣湯頭超濃郁

招牌麻辣慢燉牛麵每碗 185 元，最厲害的靈魂絕對是那鍋慢火熬燉出來的麻辣湯頭。大廚選用獨門配方搭配天然中藥材與辣椒悉心熬煮，口味走的是極致濃郁的地道風格，喝起來香氣極為厚實且層次豐富，辣度順口而不死辣，讓人越喝越涮嘴。如果平時飲食習慣比較清淡的朋友，建議帶回家後可以自行加點開水稍微稀釋調整。

牛腱牛筋燉軟嫩，日式拉麵有Ｑ勁

湯麵裡頭大氣地放入了牛腱心、牛筋、鴨血、豆腐、時令蔬菜與蘿蔔等海量配料。經過長時間精心慢燉，牛腱心與牛筋燉煮到相當軟嫩，入口完全不柴，牛肉專屬的飽滿香氣與滷汁精華在嘴裡瞬間化開，滷得非常透徹入味。湯麵的麵條提供日式拉麵或中式拉麵 2 種選擇，強力推薦極具 Q 勁的日式拉麵，其抓湯力十足，每口都能完美吸附滿滿的厚實麻辣湯汁，吃起來超級過癮。

豇豆肉燥酸辣爽，麻辣拌麵超開胃

如果遇上炎炎夏日沒食慾，不想喝熱湯的話，店內也貼心提供麻辣拌麵作為消暑選擇。這款乾拌麵裡頭大方加入了豇豆肉燥、多汁蘿蔔、爽脆小黃瓜、新鮮青菜與香濃花生粉，整體搭配得恰到好處。雖然整體的辣度對重口味老饕來說稍微溫和了點，但酸辣中帶著無比清爽的氣息，還伴隨著迷人的花生香，吃起來非常耐吃，是夏日沒胃口時點來消暑開胃的絕佳良伴。

贈洛神花陳皮飲，酸甜解膩好滋味

凡是在店內購買任一款主食麵點，老闆娘都會貼心贈送一杯甜度與冰量固定的洛神花陳皮飲。這杯古早味飲品喝起來酸甜爽口，能完美化解麻辣湯頭殘留在口中的厚重感，表現得十分稱職且格外解膩。這間隱身在校園後方散步步道旁的文青小店，雖然只提供外帶，但憑藉著真材實料的慢燉功夫與獨門麻辣香氣，成功在巷弄內打響口碑，成為桃園在地不可多得的私房牛肉麵口袋名單。

後院·麻辣慢燉牛麵

地址：臺灣桃園市桃園區慈文里慈光街164巷5號

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