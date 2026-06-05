秒飛紐澳大片綠意草皮！台中北屯「楓葉咖啡」，爽嗑道地澳洲風早午餐。

楓葉咖啡主打道地澳洲早午餐與愜意庭園草皮。真材實料的煙燻鮭魚與慢燉豬，是北屯必訪的異國美食。

開在台中北屯的楓葉咖啡（THE MAPLE CAFE），外觀以簡約的白底綠楓葉招牌引人注目。門前規劃了開闊的庭園與大片綠意草皮，與乾淨的街景相得益彰，散發出滿滿的紐澳異國悠閒感。店內用餐環境寬敞舒適，不僅深受台中在地人喜愛，也常有外國遊客慕名前來。2 樓更備有寬敞的多人大型座位，一桌就能搞定多人的聚會需求。店家更貼心附設專屬停車場，因假日人潮極多，強烈建議食客前來一定要提前訂位。

煙燻鮭魚超滑嫩，酪梨奶油極綿密

挪威煙燻鮭魚酪梨吐司展現出極具高級感的精緻風味。質地滑嫩柔軟的挪威煙燻鮭魚入口即化，煙燻的獨特鹹香與鮮嫩質地在舌尖交織，帶出深層的魚肉清甜；緊接著是酪梨如奶油般細膩綿密的極致厚實感，兩者在口中完美融合。底層吐司搭配得恰到好處，將海鮮的鮮美與酪梨的濃郁完美承托，是道極具質感的認真料理。

慢燉豬肉吸滷汁，爽脆泡菜起司絲

慢燉豬泡菜起司三明治則帶來強烈的味覺衝擊。主廚將小火慢燉的豬肉精心撕成一絲絲的細緻質地，肉質鬆軟且吸飽了香濃滷汁，入口完全不需費力咀嚼，就能品嚐到深層飽滿的肉香。伴隨其間的是靈魂調味泡菜的爽脆口感，再疊加半融化起司拉絲的濃稠乳香，酸辣、鹹香與奶香交織，讓每一口都極具風味爆發力。

肯瓊炸雞外皮脆，一口咬下超鮮嫩

若追求層次最為豐富的過癮口感，首推肯瓊香料酥炸嫩雞起士堡。這道漢堡的主菜雞肉外皮炸得金黃堅脆，咬下去會發出強烈的碎裂聲響，極致酥脆的脆皮外層非常有記憶點。然而內部的雞肉卻截然相反，口感鮮嫩到不行且牢牢鎖住肉汁。這種外脆內嫩的強烈對比組合，搭配厚實起司，打造出層次感十足的過癮美味。

經典炸魚配薯條，新鮮中卷極Ｑ彈

此外，這裡也能品嚐到紐澳當地的經典美食炸魚薯條，外皮金黃酥脆，是去當地旅遊絕對不能錯過的庶民美味。拼盤內更有質地 Ｑ 彈鮮美、食材極其新鮮的炸中卷，在大口咀嚼間能感受到海鮮原有的清甜。楓葉咖啡的炸物火候掌控得極讚，香酥卻完全不顯油膩，非常適合多人聚會時點來一同分享。

馥郁小白香氣濃，甘醇美式最提神

飲品部分強力推薦在台灣早午餐店較為少見的小白拿鐵（Flat White），這款深受紐澳旅人喜愛的經典咖啡，以馥郁的奶香與完美的咖啡比例著稱。中深烘焙的美式咖啡風味不苦且散發淡淡香氣，早上來上一杯提神剛剛好。

楓葉咖啡

地址：臺中市北屯區廍子里太和路二段39號

電話：04-24371133

時間：08:00–16:00（週二公休）

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