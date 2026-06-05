神級刀工滷味！新竹中華路「無名刀削麵」，排骨麵、酸辣湯都是在地激推。

新竹中華路無名刀削麵以手工麵條與滷味小菜聞名，排骨麵湯頭清爽，酸辣湯開胃，是在地人激推的排隊美食。

位於新竹中華路二段上的無名刀削麵，是新竹在地人與資深饕客心中的必吃老店。店面沒有華麗招牌，大家多半直接稱它為「中華路刀削麵」或「新竹刀削麵」，從新竹火車站、新竹轉運站步行約 7 到 10 分鐘即可抵達，距離城隍廟也不算遠。店內維持傳統台式小吃店氛圍，尖峰時段經常一位難求，也可能需要併桌。點餐流程則是先排隊、手部消毒、夾滷味，最後再點麵。開放式廚房能直接看見師傅手持麵糰，刀起刀落將麵條削入大鍋，光是站在旁邊看就很有臨場感。

手切滷味超整齊，油潑辣子香氣足

來到這裡，幾乎每桌都會點上一盤滷味小菜。滷魷魚、豬頭皮、豆皮、杏鮑菇等品項採秤重計價，價格親民又入味，最吸睛的則是師傅細緻到不可思議的刀工。各式滷味被切得大小一致、排列整齊，端上桌時就像一盤精心擺好的藝術品，甚至會讓人有點捨不得破壞。吃之前一定要淋上店家的油潑辣子，香氣濃郁但辣度溫和，能替滷味多添一層迷人的辛香尾韻。

滷魷魚鮮甜Ｑ彈，豬頭皮滿滿膠質

滷味裡最讓人印象深刻的就是滷魷魚與豬頭皮。滷魷魚絕對是招牌等級，入口能感受到明顯的Ｑ彈口感與海鮮鮮甜，搭配辣油後，香氣會直接在嘴裡炸開。豬頭皮看起來帶點肥潤，實際吃起來卻是滿滿膠質感，口感Ｑ彈有嚼勁，不會讓人覺得油膩。豆皮與杏鮑菇也很適合一起搭配，前者吸附滷汁香氣，後者帶有蔬食本身的彈嫩口感，是來這裡吃麵前最不能錯過的開胃組合。

排骨湯頭清爽香，刀削麵條超厚實

主食部分很推薦招牌排骨麵，這裡的排骨麵並不是常見的厚重醬油紅燒路線，而是更偏清爽系的藥燉風味。排骨不是炸排骨，而是選用帶有軟骨的部位，肉質吸飽湯汁後軟綿不乾柴，軟骨則被燉到近似果凍般的微脆Ｑ彈，咀嚼起來層次相當豐富。湯色呈現清澈的琥珀紅燒色，入口先有淡淡中藥材香氣與醬香，接著是肉骨熬煮出的自然清甜，喝起來順口不死鹹。

手工麵片厚實Q，入口扎實有麵香

刀削麵本身也很有記憶點，麵片呈現厚實、不規則的短條狀，邊緣微薄、中心扎實，剛好能同時吃到吸湯與咀嚼感。麵條入口Ｑ彈有勁，帶著明顯麵香，完全沒有粉心未熟的生硬口感。若不想吃刀削麵，店內也有細麵選項，並能依照食量選擇大碗或小碗。菜單則以排骨湯、大滷湯、酸辣湯為主，也能加白飯變成湯飯，或加麵變成湯麵，另有酢醬麵作為乾麵選擇。

酸辣湯頭夠開胃，豆腐肉絲滑順入口

除了排骨麵，酸辣湯也是很值得一試的品項。店內大滷湯使用黑醋提味，酸辣湯則以白醋與胡椒帶出風味，配料和常見版本略有不同，沒有豬血、木耳等經典組合，而是以大量豆腐搭配少許肉絲、筍絲為主。白醋帶來直接明亮的酸爽感，一入口就很開胃；勾芡則走滑順偏薄的路線，能包裹住豆腐與配料，讓湯汁柔順入喉。厚實Ｑ彈的手工刀削麵、燉到骨肉分離的排骨，再加上切工精緻的滷味小菜，都是讓人甘願排隊的關鍵理由。

新竹刀削麵

地址：新竹市東區中華路二段572號

電話：03-524-8760

營業時間：11:10~14:00、17:00~20:00(休每週三、日)

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