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隱藏版芋頭排骨！瑞芳四腳亭「橋頭排骨麵」，40年老店早餐就開吃。

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2026-06-05 21:50文字：ifunny艾方妮 
ifunny艾方妮

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瑞芳四腳亭橋頭排骨麵是在地 40 年老字號，排骨酥麵主打古早味湯頭，隱藏芋頭口味綿密大塊，是早起必吃的台式早餐。

位於新北瑞芳與基隆暖暖交界附近的橋頭排骨麵，是四腳亭在地人從小吃到大的老字號小吃。店家座落在瑞慶橋橋頭旁，因此得名「橋頭排骨麵」，從四腳亭車站步行約 7 到 10 分鐘即可抵達，開車前往也算方便，不過店門口道路兩側多為紅線，建議可停放在河岸邊空地或尋找白線區域。這裡一早 5 點半就開始營業，是不少在地人的台式早餐與午餐選擇。店內維持傳統小吃店氛圍，尖峰時段經常需要併桌，加上店內只有風扇沒有冷氣，夏天前來用餐會比較辛苦一點。

四十年排骨酥，早午餐都很熱鬧

橋頭排骨麵最初由麵攤起家，數十年來主打傳統黑白切小吃與古早味排骨酥，不只累積出在地居民的日常口碑，近年也因美食節目與媒體報導，吸引不少外地饕客專程前來。菜單品項不算複雜，主要以自製排骨酥、餛飩為核心，可以做成湯品或加麵，所謂的綜合就是排骨酥加餛飩，麵類則有大、中、小可依食量選擇。店內也販售外帶生鮮餛飩與秤斤現炸排骨酥，不少客人會買回家自己煮湯或做火鍋底，可見招牌排骨酥已經很有口碑。

隱藏芋頭超綿密，大塊排骨酥必點

排骨酥湯頭基本分成冬瓜與隱藏版芋頭兩種，如果沒有特別指定，店家通常會預設提供經典冬瓜排骨。想吃得特別一點，絕對要記得點芋頭排骨酥麵。鍋裡的湯盅能看見冬瓜與芋頭都切得相當大塊，幾乎把底下的排骨酥完全蓋住。尤其芋頭排骨酥常常中午前就售罄，想吃到真的很看運氣。這天點了中碗芋頭排骨麵，排骨酥與芋頭份量都相當有存在感，滿到幾乎看不見底下的麵條，難怪會成為老饕口中的隱藏版必點。

排骨酥醃得入味，薄粉吸湯更滑順

橋頭排骨麵的排骨酥經過長時間醃漬，台式五香粉、醬油與白胡椒香氣都吃進肉質纖維裡。外層粉衣裹得很薄，排骨肉本身帶有明顯咀嚼感，咬下後能感受到豬肉纖維的彈性與紮實度。泡過湯後，外層粉衣會轉化成滑順、帶有黏性的膠質口感，剛好把肉汁與湯香一起鎖住。搭配大塊芋頭後，芋頭蒸到外綿內Ｑ，融化的粉質會包裹在排骨酥表面，每一口除了肉香與五香，也多了濃濃芋頭奶香，口感層次比一般排骨酥麵更加豐富。

扁平麵條會掛湯，免費續湯超暖胃

芋頭排骨麵搭配的是中等寬度的扁平麵條，麵條本身帶有淡淡麵粉香氣，掛湯效果也很不錯，能吸附湯汁中的油脂與排骨香氣，吃起來順口又有飽足感。最加分的是店家竟然可以免費續湯，吃到一半再請店家補上一碗熱騰騰的湯，瞬間又讓整碗排骨麵重新回到暖呼呼的狀態。尤其早上或雨天來上一碗，確實很有古早味台式早餐的療癒感。

黑白切選擇不少，肝連大盤有嚼勁

除了排骨酥麵，店內攤頭玻璃櫃中也有各式黑白切與小菜，包含紅燒肉、基隆特產吉古拉、現燙小卷、豬頭皮、五花肉、豬心、肝連、滷蛋、豆干等，不過太晚來選擇會比較少。這天點的肝連肉份量比一般小吃店大盤不少，結帳才知道一盤是 120 元。肝連保留漂亮的透明筋膜，咬下先是Ｑ彈與微脆口感，且沒有明顯腥味；可惜上桌前沒有再燙過，少了一點熱度與油脂甘甜。整體來說，橋頭排骨麵的斑駁招牌與熱鬧人潮，都是多年累積下來的老店魅力，來到瑞芳四腳亭，很值得試試這碗帶著芋頭香氣的古早味排骨酥麵。

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橋頭排骨麵

02-2457-8697
新北市瑞芳區粗坑口路76號
3.9