近零棉絮浴巾！mo select今治長纖棉，吸水快乾超親膚。

mo select 日本製今治薩馬爾罕長纖棉浴巾主打柔軟親膚、近乎零棉絮，吸水力與快乾度都很有感。

洗完澡最怕浴巾一擦，身上卻沾滿細小棉絮，或是剛買時柔軟蓬鬆，洗過幾次後就開始變硬、甚至出現潮濕異味。尤其台灣氣候悶熱潮濕，浴巾如果不夠快乾，使用起來真的很容易扣分。這次開箱的「mo select 日本製今治薩馬爾罕長纖棉浴巾」，主打日本今治製造與 100% 薩馬爾罕長纖棉，從吸水力、柔軟度到不易掉毛的表現都很有感，也讓人能理解為什麼高品質毛浴巾會值得多花一點預算投資。

今治浴巾質感高，長纖棉材質更柔軟

mo select mo選是 momo 旗下生活風格自有品牌，主打「講究不將就」的生活選品，品項涵蓋清潔用品、餐廚、寢具紡織與生活日用品。這款日本製今治薩馬爾罕長纖棉浴巾，最吸引人的就是「日本今治製造」搭配「100% 薩馬爾罕長纖棉」的規格。市面上的今治毛浴巾選擇不少，但實際用起來仍可能有掉毛、變硬或吸水力普通的落差，而這款浴巾從拆封後的觸感到下水清洗後的表現，都能感受到材質與細節上的差異。

長纖棉觸感蓬鬆，洗後依然柔軟親膚

這款浴巾使用 100% 薩馬爾罕長纖棉，纖維本身細緻柔長，因此摸起來有明顯蓬鬆柔軟感。它不是只有剛拆封時摸起來舒服，實際清洗後依然能維持親膚觸感，不會變得粗硬或刮膚。擦在肌膚上的感覺相當溫柔，不需要用力摩擦就能把水分帶走，對於重視浴巾觸感的人來說很加分。若家中有嬰幼兒、敏感肌，或本身容易對粗糙毛巾感到不適，這類柔軟度高的浴巾也會更適合日常使用。

近乎零棉絮超加分，包邊車線也細緻

挑選毛浴巾時，最容易讓人崩潰的就是掉毛問題。有些浴巾剛開始使用時，擦完身體會沾滿細小棉絮，洗衣機濾網也容易累積一堆毛屑。mo select 這款浴巾在這點表現相當不錯，乾燥時甩動幾乎不太掉毛，實際下水清洗後也沒有明顯棉絮問題。這種細節對家中有小朋友的人尤其重要，畢竟浴巾每天都會直接接觸肌膚，少掉毛、少棉絮，使用起來也更安心。包邊車線的細節同樣做得穩定，整體質感不會有鬆散廉價感。

吸水速度很有感，輕薄快乾不易悶

過去常會覺得吸水力好的浴巾，通常都要又厚又重，但這款毛浴巾是偏輕薄的蓬鬆設計，實際使用卻有不錯的吸水力。洗完澡後輕輕擦拭，水分很快就能被吸收，不需要來回反覆擦很多次，對長髮或不喜歡濕黏感的人來說很方便。加上它不像厚重浴巾那樣難乾，掛在浴室裡也比較不容易累積悶濕異味。對台灣這種潮濕氣候來說，浴巾能吸水又能快乾，真的比單純柔軟更重要。

同款毛巾可搭配，整組替換更有感

除了這次開箱的浴巾尺寸，同系列也有較小尺寸的毛巾可以搭配選購，日常洗臉、擦髮或外出攜帶都很方便。如果本身很重視毛巾品質，或已經受夠容易掉毛、變硬、有濕氣味的舊毛巾，會很想把浴巾與毛巾一起換成同系列。整體來說，mo select 日本製今治薩馬爾罕長纖棉浴巾不只是柔軟度高，吸水快、近乎零棉絮與快乾表現也都很實用。對敏感肌、親子家庭，或想提升每天洗澡後舒適感的人來說，是一款很值得列入清單的生活好物。

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