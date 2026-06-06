台日港小吃混搭！台中中區「糕集飯店」，滷肉飯、叉燒米糕都欠吃。

台中中區糕集飯店藏身復古老宅，主打台日港小吃混搭，滷肉飯、叉燒米糕與港味蘿蔔糕都很有記憶點。

台中中區老宅林立，隨便一棟都帶著濃濃歲月感，而「糕集飯店」光是店名就很有記憶點，以「高級」諧音玩出趣味，也把台灣常見小吃換成更有混搭感的樣子。店家位於台中市中區民族路上，空間座位不算多，熱門時段可能需要現場等候。店內一側是料理台，整體風格帶著台味復古感，又混入一點港味與日式裝飾，氛圍比一般小吃店更有特色。餐點可單點、套餐或外帶，主打滷肉飯、米糕、叉燒、蘿蔔糕等台日港元素，想找一間適合一個人吃飯、也能輕鬆聚餐的小店，這裡會是台中中區很有趣的選擇。

溫泉蛋滷肉飯油亮，肥美膠質超下飯

溫泉蛋滷肉飯一上桌就很誘人，切成小方塊的滷肉透著油亮醬色，搭配一顆滑嫩溫泉蛋，視覺上就很有食慾。滷汁帶著淡淡鹹香，慢慢浸潤進白飯裡，是幹飯人會喜歡的類型。這碗滷肉飯的肥瘦比例偏肥美款，入口能吃到滿滿膠質感，肥潤處會有一點黏住嘴唇的濃厚口感，搭配溫泉蛋後多了蛋香與滑順感，整體更濃郁。若喜歡台式滷肉飯帶一點邪惡油香，這碗會很對味。

梅花叉燒淋醬香，台式小菜家常味

梅花叉燒肉可以另外加購，店家會淋上特製醬汁，風味偏日式，適合喜歡叉燒肉的人一起搭配主食。叉燒本身多了肉香與醬汁鹹甜感，和滷肉飯或米糕放在一起，會讓整體肉感更足，也更有台日混搭的趣味。當日配菜則是高麗菜，味道走普通家常路線，沒有過度調味，剛好能在滷肉、叉燒這類較濃郁的主食之間做一點平衡。若想吃得更完整，可以點主食後再加購叉燒與小菜，份量會更有飽足感。

叉燒米糕份量足，鹹甜軟嫩很涮嘴

叉燒米糕套餐內容相當有飽足感，包含米糕、蘿蔔糕與湯品，對想一次吃到多種招牌的人來說很方便。這裡的米糕搭配叉燒肉，和傳統常見肥肉系米糕不太一樣，不喜歡肥肉的人會更容易接受。米糕本人偏軟嫩，口味走鹹中帶甜的路線，米粒吸附醬香後吃起來很涮嘴，搭配叉燒肉更有肉香層次。雖然是套餐形式，但整體飯量相當足，食量不大的人可以評估是否少飯，不然真的很容易吃到太飽。

港味蘿蔔糕夠討喜，湯品套餐更完整

套餐裡的蘿蔔糕帶有港式風味，口感與香氣都很討喜，也是這份叉燒米糕套餐裡很加分的配角。比起單純只吃一碗飯，套餐一次把米糕、叉燒、蘿蔔糕與湯品都放進來，更能吃出糕集飯店主打台日港混搭的特色。整體來說，糕集飯店不是傳統意義上的單一小吃店，而是把台式滷肉飯、米糕、日式叉燒與港味蘿蔔糕重新組合成更有新鮮感的餐點。來台中中區想找一間復古、有梗、餐點份量又足的小店，這裡很適合放進口袋名單。