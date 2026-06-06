花園系麵包小店！台中西區「小皮球」，一週只賣四天手作麵包。

台中西區小皮球隱身公益路巷弄，花園系民宅空間超有日式感，一週只營業四天，手作麵包可愛又有個性。

台中西區巷弄裡藏著一間很有個性的手作麵包店「小皮球（256。貳伍柒）」，搬家後新址位於昇平街上，靠近公益路裕毛屋後方小巷。店名充滿童趣，外觀則是一片綠意與木框大門，若沒有特別留意，很容易錯過這間隱密麵包坊。布幔作為招牌，門口有矮小鐵門，營業時間一到才會開放，整體氛圍很像日式家宅麵包店。最特別的是，小皮球一週只營業六、日、一、二四天，營業時間為 15:30 至 19:00，且售完為止，想吃真的要先記好時間。

花園民宅藏巷弄，木框小店日系感

小皮球的空間不大，卻很有自己的味道。木頭架上擺著當日出爐的麵包，品項看似不算誇張多，卻每一款都很有個性，站在架前很容易陷入選擇障礙。店內左右兩側也有可愛的雙人座位，付完錢後可以直接在現場品嚐，如果剛好吃完覺得喜歡，也能立刻再加買。只是座位數量有限，熱門時段應該很容易被坐滿。若店裡再多一杯咖啡或英式奶茶，真的會讓人想直接坐下來把麵包開吃。

手作麵包選擇多，蔬食標示超友善

小皮球的麵包種類很有趣，除了法國棍明太子是葷食之外，其他多為純素、蛋奶素或奶素可食，對蔬食家庭或不吃肉的人來說相當友善。若不確定品項能不能吃，也可以直接詢問老闆，這種標示清楚又願意說明的手作麵包店，挑選起來會少很多壓力。當天架上有小圓法國、紅豆奶油、芋泥奶油、紅豆抹茶、蔓越莓、藍莓乳酪、鹽捲、柚子胡椒馬鈴薯、起司類麵包與吐司等選擇，實際供應品項仍建議以店家 Facebook 公告為準。

紅豆奶油夾小法，外酥內軟長輩愛

這次選了三款麵包，其中紅豆奶油小法國意外很受長輩喜歡。原本以為小法國口感可能偏硬，長輩會吃不習慣，但實際吃起來並不會難咬，麵包保有一定口感，卻不會硬到讓人卻步。紅豆與奶油的組合本來就很討喜，甜度與油脂香氣搭配得剛好，吃起來溫和耐吃。對於喜歡紅豆奶油麵包，又怕法國麵包太硬的人來說，這款會是相對安全的選擇。

剝皮辣椒搭起司，鹹香濃郁超耐吃

剝皮辣椒起司則是鹹口味麵包裡很吸引人的選擇。起司香氣明顯，搭配有嚼感的麵包體，整體吃起來很有存在感。不過剝皮辣椒本身的風味相對不算突出，入口時起司香會比辣椒更搶戲，因此吃起來不會有太強烈的辣度或刺激感。如果期待的是剝皮辣椒鮮明辛香，可能會覺得它存在感稍弱；但若單純想吃一款起司香濃、口感紮實的鹹麵包，這款依然很順口。

馬鈴薯餡超飽滿，胡椒奶油香氣濃

柚子胡椒馬鈴薯是這次最有記憶點的品項，麵包拿起來很有重量，一切開就能看到裡面塞滿馬鈴薯泥。馬鈴薯泥混著奶油後口感綿密厚實，吃起來飽足感很強。回烤加熱時，空氣中會明顯散出胡椒香氣，香味很誘人。不過柚子的存在感相對較低，主要還是胡椒與馬鈴薯奶油香比較突出。整體來說，小皮球是一間很適合愛吃麵包的人慢慢挖寶的巷弄小店，從空間、品項到蔬食友善度都很討喜，想在台中西區找一間無壓力的手作麵包店，這裡很值得特地記下營業時間再來。

小皮球

地址：臺中市西區昇平里昇平街147號

電話：04－2321 2016

營業時間：每週營業六、日、一、二，15:30-19:00（售完為止）

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