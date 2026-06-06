烏醋乾麵超涮嘴！三重先嗇宮「大胖烏醋麵」，20多種小菜鋪滿桌。

三重大胖烏醋麵是在地 50 年老字號，招牌烏醋乾麵酸香開胃，搭配現切黑白切小菜與可續大骨湯，早上7點就能開吃。

三重先嗇宮站附近的大胖烏醋麵，是在地經營超過 50 年的老字號小吃。店家早年以樸實麵攤累積人氣，前些年遷至新址後，雖然外觀依舊是低調鐵皮屋，內用空間卻變得更加整潔明亮，座位區也比過去舒適許多。大胖烏醋麵位於三重區與工業區交界，周邊有不少工業區上班族，從捷運先嗇宮站 1 號出口步行約 10 分鐘即可抵達。店家早上 7 點開賣，只營業到下午 2 點半，熱門品項常常太晚就吃不到，想吃得完整一點，建議 11 點前到會更保險。

老字號麵攤搬新址，明亮空間更舒適

大胖烏醋麵外觀保留傳統台式麵攤的樸實感，沒有新潮裝潢，卻有濃濃在地日常味。外帶需要填單，內用則直接進店排隊即可。雖然這天特意下午1點多才來，離打烊時間已剩不到1小時，現場卻依然有人排隊，可見人氣相當高。新址內用區規劃得寬敞許多，現場設有水冷扇與多台電風扇，用餐環境比以往舒適。寬闊廚房裡有兩個煮檯，一邊專門煮麵，另一邊則負責煮湯與汆燙內臟黑白切，尖峰時段幾乎忙到停不下來。

烏醋乾麵酸香足，蒜辣醬油超開胃

招牌烏醋乾麵看似簡單，只以白麵拌上豬油、油蔥與手工老烏醋，卻是越吃越開胃的台式經典。老烏醋入口溫潤不嗆，帶著自然微酸與甘甜，搭配軟Ｑ麵條與豆芽菜，吃起來清爽又有飽足感。小碗份量已經很驚人，若不是大食量，真的不用輕易挑戰大碗。吃之前很推薦加上店家的蒜頭辣椒醬油，蒜香與辣香會隨著熱氣一起散開，讓烏醋的酸甜多了更過癮的層次；不吃辣的人，也可以改加不辣的蒜頭醬油。

豬心湯給料大方，大骨湯頭可續喝

這天原本想點骨仔肉湯，可惜太晚抵達已經完售，改點豬心湯也很有驚喜。豬心給料相當大方，熟度掌握得漂亮，沒有因為煮太久而變得老韌乾硬。入口能感受到豬心特有的脆度與軟嫩彈性，肉質新鮮，完全不乾柴。湯頭則以店內靈魂大骨湯為基底，因為長時間汆燙大量內臟，湯色呈現乳白色，再加入新鮮薑絲與少許米酒提味，喝起來清爽不油膩。最加分的是湯品可以免費續湯，對愛喝熱湯的人來說超級滿足。

黑白切品項豐富，涼拌豬肝滑嫩香

大胖烏醋麵的小菜陣容非常豐富，玻璃櫃中每天據說會提供 20 多種選擇，包含豬肝、鯊魚煙、豬頭皮、涼拌木耳、涼拌干絲、涼拌黃瓜、皮蛋豆腐等，光站在櫃前就會選擇障礙。若是內臟黑白切，則向服務人員點餐，現切現燙後上桌。這天點的涼拌豬肝搭配胡蘿蔔與醬料拌製，口感滑嫩綿密，帶著香油與微甜醬汁香氣，完全沒有腥臭或苦感，反而能吃到豬肝本身的濃郁甘甜。即使平常不太敢吃內臟的人，也會覺得相對好入口。

煙燻豆皮帶蔗香，蒜辣醬沾了更涮嘴

煙燻豆皮是點餐時服務人員特別推薦的小菜，入口能吃到純粹豆香與蔗燻香交織，風味溫和卻很有記憶點。單吃不會有負擔，若再沾上店家的蒜辣醬，蒜香、辣香與煙燻香會一起疊上來，味道更完整。整體來說，大胖烏醋麵用樸實鐵皮屋裝載了最日常的台式經典，烏醋乾麵酸香開胃、黑白切選擇豐富、大骨湯還能免費續喝，難怪能從早上7點一路餵飽三重在地人與工業區上班族。