夏日裝置超好拍！桃園大江購物中心，檀島美食、新櫃改裝全年免費停車。

桃園大江購物中心 2026 改裝回歸，春夏裝置、檀島港點、香氛潮流新櫃一次開逛，全年免費停車超加分。

說到桃園人的週末日常，大江購物中心絕對是很適合從下午一路逛到晚上的口袋名單。這裡不只有全國獨家的全年免費停車優勢，2026 年更迎來全新改裝回歸，從一樓中庭春夏裝置藝術、GBF 人氣餐廳，到各樓層新櫃與年中慶優惠，直接把吃飯、拍照、購物、看電影與親子放電一次打包。若近期想找桃園室內景點、青埔逛街去處，或雨天也能安心安排的桃園一日遊，大江購物中心會是很完整的選擇。

西班牙夏日場景，春夏裝置超好拍

2026 春夏裝置藝術以「VIVA DEL SOL !! 夏日繽紛嘉年華」為主題，將西班牙南部的日常美感與假日海岸氛圍搬進大江購物中心一樓中庭。「繽紛花園街區」以科爾多瓦 Patio 花巷為靈感，白色牆面、天藍與橘紅陶盆、九重葛、馬賽克彩磚與木門窗場景交織出濃厚地中海感；「歡樂夏日快餐車」則以 1950 年代復古橘色餐車為亮點，搭配白橘條紋棚布、飲料瓶、木箱與藤籃，拍起來很有夏日旅行感。另一側的「搖擺泳池邊慵懶區」以瓦倫西亞海岸為靈感，藍白泳池磁磚、藤編躺椅、火烈鳥座墊與鮮豔遮陽棚超適合拍照打卡；「慢生活咖啡座」則復刻馬德里街角咖啡文化，花磚吧台、小圓桌與木椅讓人很想坐下放空。

檀島港點超澎湃，燒臘蛋撻都必吃

逛大江購物中心，當然也不能錯過 GBF 樓層的人氣餐廳「檀島香港餐廳」。店內保留港式茶餐廳的復古地磚與卡座氛圍，同時結合商場寬敞明亮的用餐環境，無論多人聚餐或單人用餐都很方便。檀島菜色選擇相當豐富，原只鮮蝦餃皇外皮晶透微Ｑ，內餡包入整隻鮮蝦；天王小三元一次集合蜜汁燒肉、豉油雞腿與金牌燒鴨，想吃燒臘不用選擇障礙。重口味派可以試試避風塘軟殼蟹與大澳鹹魚雞粒豆腐煲，前者蒜酥香氣濃、蟹殼酥脆，後者鹹魚香氣濃郁、超級下飯。主食可點鑊氣十足的干炒牛河，甜點則別錯過酥皮層次細緻的極品蛋撻。

花磚可麗露酥脆，巧果果乾能解膩

若想在逛街途中買點輕食甜點，快閃櫃「花磚甜點」與「巧果」也很適合順手逛逛。花磚甜點主打可麗露，外層烤出焦糖化的酥脆口感，內裡則保有濕潤Ｑ軟結構，帶有香草與奶油香氣，九宮格綜合禮盒也適合當伴手禮。巧果則主打台灣小農果乾，像竹鹽枇杷、草莓果乾、水梨乾與青檸片都很有特色，能當辦公室零食，也能沖泡成清爽飲品。吃完港式料理後再帶一點甜點或果乾回家，整趟大江美食路線會更完整。

香氛潮流新櫃多，年輕品牌一次逛

大江購物中心這次改裝後，最有感的亮點之一就是新櫃變得更年輕、更集中。一樓打造「Z 世代品牌一條街」，集合 ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、GRACE GIFT、YBG、RHINOSHIELD、OLENS 等流行鞋包與配件品牌，也引進兩間香氛亮點。全桃獨家的 BY YAN PERFUME 主打 AI 香氛客製，透過問卷分析個性、生活風格與氣味偏好，調製專屬香氣；全台獨家、百貨首發的 ASA PERFUME 則是香氛控天堂，集結 Le Labo、Byredo、Penhaligon’s、Diptyque、Hermes 等沙龍香與精品香氛，想一次比較不同香氣很方便。二樓則有全桃獨家的 MURFEELI，主打純素保養與包款，另有 Z 世代鞋履品牌 MISS 21，厚底、金屬扣飾與異材質拼接風格都很鮮明。

休閒科技都更新，家電影像也好逛

三樓則聚集更多休閒、戶外與科技生活品牌。CROCS 可以挑選經典洞洞鞋與 Jibbitz 鞋扣，客製出專屬鞋款；全桃獨家的 HEYDUDE 主打輕量懶人鞋，適合長時間逛街、旅行或通勤；ZIFRIEND 則提供手機保護貼與配件，零失敗貼膜與手機腕繩都很實用。三樓也有即將登場的 LEGO 授權專賣店，以及結合街頭運動與韓流穿搭的 MLB。GBF 樓層則有全桃獨家的 INSTA360，能實際體驗全景相機、運動相機與自拍配件，對創作者很有吸引力；飛利浦專櫃則展示全自動義式咖啡機、健康氣炸鍋等生活家電，想趁年中慶升級居家設備，也可以順路比較優惠。

頂樓天台別錯過，空中廊道看夕陽

除了餐廳與品牌，大江購物中心本身也有不少隱藏版空間可以逛。五樓有全台唯一 SBC 星橋國際影城，座位數超過四千個，也能走到戶外空中廊道，看巨型白鹿與開闊景觀；四樓有 GiGO 全新門面 LED 幻彩空橋與名畫風洗手間；三樓假日還有空橋音樂表演，搭配紅白鐵樹裝置與叢林風洗手間，逛街動線更有驚喜。頂樓戶外天台與空中廊道也很值得特地上去，白天可遠眺青埔周邊景致，傍晚則能看夕陽與夜景。最吸睛的是長頸鹿雕塑，無論親子合影或情侶散步都很適合作為大江一日遊收尾。

年中慶優惠開跑，免費停車最實用

大江購物中心 2026 年中慶自 6 月 4 日至 6 月 21 日登場，全館指定品牌當日累計滿 5,000 元送 350 元電子現金券，若持大江聯名卡消費，最高還能累計拿到 650 元回饋。各樓層也有化妝品、香氛、女裝、運動戶外、小家電等滿額加碼，銀行刷卡與分期消費同樣有電子現金券回饋。嚴選限量商品則包含 ASA Perfume 的 Diptyque Orphéon 香精、New Balance 復古鞋、NIKE 慢跑鞋、CROCS 女鞋、施巴嬰兒防曬乳與寢室物語防水床包組等。最實用的仍是大江全年免費停車，餐飲刷大江聯名卡還有 12% 回饋金，來吃飯、逛街、看電影都能省一點。整體來說，2026 全新大江不只是桃園購物中心，也很適合當成青埔室內景點與桃園週末一日遊安排。

大江購物中心

地址：桃園市中壢區中園路 777 號

營業時間：11:00–22:00

延伸閱讀

南港粵亮神仙乾坤燒鵝！松露 4 吃極致油潤，比烤鴨更銷魂的驚艷美味。

南港三鐵共構六福萬怡粵亮！星級粵菜春饗季，必吃牛湯琥珀凍。

台北遼寧街大膽牛腩麵重現正宗港味，清甜牛腩湯配香港生麵必吃。