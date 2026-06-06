泰國800年入菜！曼谷THARN BANGKOK，昭披耶河畔精緻泰菜。

曼谷 THARN BANGKOK 以泰國三大王朝為靈感，15 道菜串起飲食歷史，是昭披耶河畔很值得一試的 Fine Dining。

THARN BANGKOK（ธาร）鄰近昭披耶河老城街區，餐廳名稱在泰文裡有「流水、溪流」的意思，也呼應整套餐食像河流般串起時間、文化與記憶。這裡不是單純把泰國菜做得精緻，而是將用餐體驗設計成一趟穿越泰國飲食歷史的旅程，透過三個章節、15 道料理，從蘇可泰、大城時期一路走到曼谷王朝，讓人用味覺重新認識泰國料理的深度。

古老洋樓藏泰味，河畔餐桌正開場

THARN BANGKOK 位於曼谷 Khlong San 一帶，若要前往會更推薦直接叫 Grab。餐廳由充滿年代感的古老洋樓改造而成，外觀看起來很有歷史感，內部則以現代設計結合泰式文化元素，木質調搭配金屬細節，低調沉穩又很有層次。店內設有開放式廚房，也能看見收藏上百支紅白酒的酒櫃。從菜單封口的封蠟，到每道菜上桌時的專人講解，都能感受到 Fine Dining 對細節的講究。

十五道菜成旅程，三大王朝皆入菜

THARN 的菜單會不定期更換，這次體驗的是 Experience 15 Course，一人約 2,990 泰銖，不含稅，另可加購 Wine Pairing。整套餐食分成三個章節，第一章以泰式小點作為開場，第二章以蘇可泰、大城與曼谷王朝三個代表時期為主軸，最後則以泰式甜點收尾。每一道料理上桌時，服務人員都會說明菜色背景、食材與吃法，讓這頓飯不只是吃精緻料理，更像是跟著故事翻閱泰國飲食史。

酸辣小點先醒味，蟹肉蝦餅都驚豔

第一章像是正式旅程前的序曲，以幾道小巧卻很有記憶點的料理揭開味覺節奏。Amuse Bouche 包含酥脆塔皮蟹肉小點與米餅小品，前者搭配黃辣椒、鳳梨與小黃瓜，微辣、酸甜與香料氣息一次打開。Grilled Beef with Jeaw Bong 以炭烤牛肉搭配偏酸辣的泰式辣醬，層次很鮮明。Tom Yum Noodle 則將熟悉的冬蔭功酸辣湯濃縮成醬汁，搭配炸蔬菜與生魚片，酸甜帶辣又很清爽。Steamed Crab with Chaloo 以蟹肉茶碗蒸搭配手指檸檬，入口溫潤鮮甜又有酸香；旁邊的蝦餅小巧酥脆，咬下去蝦味爆濃，是開場裡很亮眼的一道。

煙燻烤鴨帶焦香，叢林魚湯辣勁足

第二章首先進入蘇可泰時期，料理風格偏樸實自然，重視河鮮、野菜、草藥與食材原味，也常見煙燻、炭烤、水煮與燉煮等做法。Straw-Smoked Duck 將烤鴨煙燻熟成兩日，入口先是微焦香，接著煙燻氣息慢慢散開，再以洛神花、羅望子與胡椒帶出甜香與辛香尾韻。Jungle Spicy Fish Soup 則完全不同於一般椰奶系冬蔭功，黑胡椒、辛香料與辣度都更直接，湯頭一入口就很有存在感；搭配的烤鯰魚外酥內嫩，把蘇可泰料理裡的自然感與野性都呈現出來。

紅咖哩蟹添濃香，河蝦三味更亮眼

大城時期因國際貿易繁榮，料理也更重視香料層次、河鮮食材與華麗擺盤。Red Curry Crab Claw & Basil Sauce 以紅咖哩包覆蟹鉗，濃郁辛香搭配羅勒青醬，讓厚重與清爽取得平衡。接著登場的 Sorbet 以泰國季節性水果枇杷芒製成，外型還原水果本體，味道酸甜帶芒果香，主要用來清爽味蕾、銜接下一道料理。River Prawns Trio 則以泰國河蝦為主角，一次呈現三種風味變化，從溫和到濃郁都能吃到河蝦不同面貌。Spicy Fruit Salad with Crispy Leaf Fish 以山竹、鈴鐺果搭配酸辣醬汁與薄脆魚鬆，酸、甜、辣與酥香層次都很鮮明。Pickle Cabbage Soup 則以熟成三年的火腿熬湯，風味溫潤又有深度。

宮廷餐桌更細緻，椰香白飯超加分

進入曼谷王朝後，料理變得更細緻，也出現皇家餐桌文化 Samrub，講究甜、鹹、酸、辣之間的平衡。主餐 Set Menu 以多種菜肉組合呈現，米飯可選白米飯或糙米飯，其中白米飯帶有椰子油香氣，很值得一試。搭配菜色包含水果沙拉、泰國與斯里蘭卡風味咖哩牛肉片、炒茭白筍與焦糖豬肉。咖哩牛肉香氣濃厚，焦糖豬肉口感軟嫩但甜度較明顯，整組主餐從擺盤到味道都能感受到曼谷王朝飲食更講究平衡與精緻度的特色。

椰奶甜點作收尾，歷史餐桌更完整

最後章節以水果與甜點收束整趟旅程。Seasonal Fruit in Light Syrup 以紅毛丹包入西瓜，底部搭配檸檬冰沙，酸甜清爽，像是在進入甜點前再次清理味覺。Dessert 則是芋頭椰奶冰淇淋搭配脆餅與焦糖香蕉，擺盤細緻，椰奶、芋頭與香蕉香氣都很明顯，甜度也很有泰式甜點特色。最後的 Petit Fours 搭配以烏龍、菊花與香蘭葉調配的熱茶，讓整套餐食在草本香氣中收束。整體來說，THARN BANGKOK 不只是精緻泰式料理餐廳，而是一場從泰國歷史、王朝文化到現代創意料理的完整旅程。

THARN BANGKOK (ธาร)

地址：374 Charoen Rat Rd, Khwaeng Khlong Ton Sai, Khet Khlong San, Bangkok 10600泰國 (鄰近昭披耶河老城老街區)

電話：+66963215678

時間：17:00–23:00｜每週一公休

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