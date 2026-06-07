熱帶水果吃到飽！柔佛迪沙魯果園，水果大餐、ATV、動物區親子必玩。

柔佛 Desaru Fruit Farm 結合果園導覽、水果吃到飽、南洋水果餐、ATV 與動物區，很適合安排迪沙魯親子半日遊。

柔佛迪沙魯不只有海邊渡假村，Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）也很適合排進親子旅遊行程。這裡是一座結合自然生態、熱帶水果、可愛動物區、水果餐與越野車體驗的大型果園，無論親子同行、情侶約會或長輩一起出遊都很適合。若本身喜歡吃水果，這裡更是會讓人眼睛發亮的熱帶水果王國，不只可以參加果園導覽，還能吃到水果入菜的南洋料理與水果吃到飽，玩完再順遊迪沙魯海岸也很剛好。

百種果樹看不完，水果餐直接吃飽

Desaru Fruit Farm 占地約 180 英畝，園內種植超過 100 種水果，包含榴槤、紅毛丹、山竹、火龍果、菠蘿蜜等熱帶水果，也能看到不少台灣較少見的品種。來這裡很推薦搭配組合套餐，除了果園導覽，還能享用水果入菜午餐與 Fruit Fiesta 水果吃到飽。現場水果種類豐富，還有水果冰沙、馬來在地甜點小吃與飲料，台灣水果雖然也很強，但馬來西亞熱帶水果在香氣與口感上還是很有不同特色，喜歡水果的人會吃得很滿足。

果園行程可預訂，套票玩法超多元

想前往 Desaru Fruit Farm，可以透過 Fun Asia Go 這類半自助拼團行程預訂，網站有繁體中文介面與詳細行程介紹，若不想自己處理交通、司機、導遊與住宿，這種方式會省心很多。果園本身也有多種票券方案，基本款包含果園導覽與水果品嚐，也有導覽加午餐、Fruit Fiesta 水果吃到飽、ATV 20 分鐘體驗、騎馬體驗等組合。若想玩得完整一點，可以選擇包含午餐與 ATV 的套票；若只是想輕鬆走走，基本果園導覽也很適合。

火龍果醬配魷魚，百香酸辣魚開胃

午餐主打水果入菜，整桌都充滿南洋風味。火龍果蘇東是很亮眼的一道，炸得香酥的魷魚搭配酸甜果香的火龍果醬，酥脆與清爽感結合得很討喜。百香果酸辣魚則更有熱帶感，百香果自然的果香與微酸甜感，剛好中和酸辣醬汁，魚本身炸得酥香，外皮吸附醬汁後有微酥微濕口感，酸、甜、辣之間很平衡。例湯則是微酸辣的清爽路線，很適合在炎熱天氣裡開胃。鐵板豆腐則是比較熟悉的家常風味，甚至還出現讓人會心一笑的三色豆。

椰漿米蕉甜綿香，芒果炸蝦超酥脆

後半段餐點同樣把水果元素玩得很明顯。椰漿燜米蕉有濃厚南洋風情，椰漿香氣濃郁，奶香中帶著椰子清甜；米蕉本身甜度高，又比一般香蕉多一點Ｑ軟帶糯的口感，搭配椰漿後幾乎像一道溫潤甜點。百香果雞排則是熟悉炸雞排搭配百香果醬，風味直覺好入口。自助餐車裡也有炸物小點可以拿取。芒果酸甜蝦則是重點必吃，炸蝦個頭很大，外殼炸得非常酥脆，不用剝殼就能直接入口，再搭配芒果酸甜滋味，海鮮香與果香一起衝出來，很有夏日度假感。

越野車穿梭果園，榴槤樹也能朝聖

一般果園導覽多半是步行參觀，不過 Desaru Fruit Farm 也可以加價體驗 ATV 沙灘越野車遊園，穿梭在果園間奔馳相當有趣，也讓整趟果園行程多了戶外冒險感。導覽過程中也能近距離認識榴槤樹與各種熱帶果樹，對平常只在市場看見水果的人來說很新鮮。更讓人驚訝的是，園區曾有野生大象來偷吃水果，工作人員甚至拿監控影片分享，瞬間感覺這座果園比想像中更原始、更有自然生態感。若想讓行程不只停留在吃水果，ATV 與果園導覽都很值得安排。

可愛動物能親近，水果伴手禮必買

果園裡還有小型動物園區，可看見鴕鳥、蛇、鹿、駱駝等動物；若想更近距離互動，也可加價 RM30 進入可愛動物區。這一區有親人的羊駝、鸚鵡、天竺鼠、狐狸、浣熊、狐獴、貓咪、狨猴與山羊等，小朋友可以餵牧草、摸摸小動物，甚至還能體驗騎馬，親子旅客應該會玩得很開心。離開前也別忘了逛伴手禮區，這裡主要販售水果、果乾與水果加工品，畢竟是在產地購買，很適合把熱帶水果風味一起帶回家。整體來說，Desaru Fruit Farm 至少可以安排半日遊，不管是搭配迪沙魯海岸，或作為柔佛親子景點，都很值得收藏。

Desaru Fruit Farm（迪沙魯果園）

地址：92, 82200 Kota Tinggi, Johor Darul Ta’zim, 馬來西亞

電話：+60107608686

時間：09:00–18:00

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