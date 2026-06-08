雲朵生吐司必買！台中南屯「釀烘焙」，魯邦菌種養出柔軟濕潤口感。

台中南屯釀烘焙主打原味生吐司，使用魯邦菌種發酵，口感柔軟濕潤，下午3點開賣，售完就提早打烊。

位於台中南屯大業路上的「釀烘焙」，是近期新開幕的生吐司專門店。目前店內只販售一種口味、一種產品，就是原味生吐司。店家以獨家魯邦菌種製作，打造出輕盈濕潤、柔軟綿密的口感，對麵包控與吐司控來說很有吸引力。生吐司每日下午3點開賣，售完就會提早打烊，不想撲空的話，建議早點到店，或先私訊粉專預訂。

原木空間很歐風，午後出爐要早買

釀烘焙的店面外觀相當醒目，原石貼磚搭配原木裝潢，連裝飾燈都帶著歐洲鄉村風格，路過很難不多看一眼。極簡招牌上只有一個「釀」字，反而讓整間店更有記憶點。雖然目前只賣原味生吐司，但開幕後人氣相當高，下午3點路過還有麵包，4點再看可能就已經空了。店內也常見客人一次帶走好幾條，想買真的不能太晚出發。

魯邦菌種慢熟成，乳酸香氣更細緻

釀烘焙的生吐司使用自行培育的魯邦菌種製作，這也是它口感和香氣的關鍵。魯邦菌種本身帶有淡淡乳酸香，吃起來不只是單純奶香或甜味，而是多了一層自然發酵後的細緻氣息。吐司入口時能感受到溫和香氣慢慢散開，風味不會太厚重，卻比一般白吐司更有層次。對喜歡天然發酵麵包的人來說，這款生吐司會很容易留下印象。

手撕吐司拉絲感，雲朵口感超濕潤

剛買回家的生吐司還帶著微微溫度，直接用手撕開時，能看到柔軟又有彈性的拉絲感，光是撕開的瞬間就很療癒。入口後口感更是輕盈，質地濕潤綿密，像咬進雲朵般柔軟，不需要抹醬就很好吃。若喜歡細緻吃法，可以一片片慢慢撕開，感受像千層般的輕薄層次；若想大口吃，也能直接撕成大塊，柔軟麵體在嘴裡化開，吃起來相當滿足。

薄邊微Ｑ不乾口，奶油香氣留指尖

這款生吐司的吐司邊也很加分，邊緣薄而不乾，帶有一點微Ｑ嚼勁，不會出現一般吐司邊偏硬、偏乾的問題。麵包體本身濕潤度高，咀嚼時能感受到淡淡奶油香氣，甚至連手撕後的指尖都會留下溫柔香氣。整條生吐司屬於奶素可食，單吃就有足夠香氣，若想變化吃法，也很適合搭配果醬、奶油，或稍微回烤後再享用。

平價生吐司必收，麵包控們快預訂

以一條 150 元的價格來說，釀烘焙的生吐司確實很有競爭力。從原木系空間、魯邦菌種發酵，到手撕後的濕潤雲朵口感，都能感受到店家想把單一產品做到穩定又有記憶點。之後若推出其他口味也很值得期待。整體來說，這是一款適合麵包控專程購買的平價生吐司，若想吃到剛出爐的柔軟口感，建議下午3點後就盡早前往，或先私訊預訂會更保險。

釀 烘焙

地址：臺中市南屯區大業里大業路189號

電話：04-2320 0022

營業時間：15:00–19:00（每週日公休）

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