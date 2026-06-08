港點吃到飽必衝！林口「富品軒」，50道港點平日750元超划算。

林口富品軒港式自助餐廳位於爵怡溫德姆酒店1樓，平日 750 元起，燒臘、港點、啤酒與哈根達斯都能無限吃。

富品軒港式自助餐廳位在新北林口爵怡溫德姆酒店一樓，從機捷林口站步行即可抵達，交通相當方便。餐廳主打港式自助餐吃到飽，品項超過 50 道，從燒臘、蒸籠港點、熱炒、炸物到港式甜點都有，連台灣金牌啤酒與哈根達斯冰淇淋也無限供應。平日成人 750 元加一成、假日 850 元加一成，不到千元就能吃到滿桌港點與燒臘，很適合聚餐或想一次吃遍港式料理的人。

林口站旁超方便，寬敞空間有港味

餐廳從機捷林口站出來過馬路就能抵達，若開車前往，酒店本身也有停車場，交通安排上相當省事。店內是開放式自助餐格局，空間比想像中寬敞明亮，天花板掛著一整片燈籠裝飾，帶點港式酒樓的熱鬧感。取餐區分成燒臘、蒸籠港點、熱炒、甜點等區塊，動線清楚，不太容易卡住。座位桌距寬，椅子也坐得舒服，不是那種催人快吃快走的氛圍，能坐下來慢慢吃。

港式自助選擇多，平日價格很能打

富品軒把港式飲茶做成吃到飽形式，想吃燒臘、蝦餃、燒賣、腸粉、鳳爪、叉燒包與甜點都能一次滿足。平日 750 元加一成、假日 850 元加一成，以品項豐富度來看算是很有競爭力。餐點包含玫瑰油雞、港式烤鴨、蠔皇蒸鳳爪、蜜汁叉燒包、手工現蒸鮮蝦腸粉、港式燒賣、避風塘鮮蝦、葡式蛋塔等，補菜節奏也算快。每日限量出爐的酥皮菠蘿包更是隱藏亮點，時間到了就要記得去拿。

燒臘油雞表現佳，烤鴨乾香很耐吃

燒臘區是港式餐廳的基本盤，玫瑰油雞皮色金黃油亮，肉質軟嫩，滷汁香氣有吃進去但不會死鹹，沾上薑蓉後多了清香與微微辛味。港式烤鴨則走廣式乾香路線，鴨皮帶點脆度，油脂逼出後留下焦香，和台式甜醬烤鴨是不同風格。冷盤區的烤麩也有驚喜，麵筋吸飽甜鹹醬汁，口感軟中帶彈，在一般吃到飽餐廳裡不算常見，出現在這裡很加分。

熱炒鮑菇牛肉香，避風塘蝦蒜酥足

熱炒區的蠔油鮑菇牛肉是標準粵式熱炒，牛肉滑嫩，杏鮑菇吸附蠔油鮮甜，鹹香下飯，火候也掌握得不錯，肉質不會炒到乾柴。避風塘鮮蝦則更有記憶點，蒜酥炸得金黃酥脆，均勻裹在蝦身上，鹹香中帶一點微辣，蝦肉本身也保有鮮甜。這道吃完會讓人想把盤底蒜酥也挖乾淨，很適合搭配燒臘與港點一起拿。

現蒸腸粉很滑嫩，燒賣鳳爪都必吃

蒸籠港點是富品軒最值得期待的區域，重點在於不是單純預製品退冰加熱，而是蒸的現蒸、炸的現炸，吃起來確實有差。手工現蒸鮮蝦腸粉粉皮半透明，入口滑而不黏，米香與蝦仁鮮甜都吃得到，是這次很亮眼的品項。港式燒賣皮薄有咬勁，肉餡扎實，單吃或搭配 XO 醬都不錯。蠔皇蒸鳳爪則是補菜後很快被拿光的熱門港點，膠質厚、軟糯黏唇，醬汁鹹甜入味；蜜汁叉燒包外皮蓬鬆，內餡偏甜，是典型廣式風格。

蘿蔔糕現煎香，蛋塔炸奶都酥脆

現煎蘿蔔糕不是提前煎好放在保溫台上的版本，而是現點現煎。表面煎到金黃帶微焦脆邊，裡面保留軟糯口感與蘿蔔清甜，趁熱吃最剛好。甜點與炸點區則有葡式蛋塔、炸鮮奶、豆沙芝麻球等品項，幾樣都吃得出是認真製作。葡式蛋塔酥皮層次清楚，蛋液滑嫩不過甜；炸鮮奶外層金黃酥脆，內裡奶凍濃稠滑嫩；芝麻球則帶著芝麻香與豆沙甜味，作為港式收尾很適合。

菠蘿包限量搶，啤酒冰淇淋收尾

每日限量出爐的酥皮菠蘿包是富品軒不能錯過的隱藏亮點，裡面包入蜜汁叉燒餡，剛出爐時外層酥碎帶奶香，內餡鹹甜，很容易想再拿一顆。甜點區還有水果、霜淇淋、港式甜點與哈根達斯，哈根達斯補充速度快，也適合搭配蛋塔或水果作收尾。飲料區提供冷熱飲、果汁、普洱與菊花茶，台灣金牌啤酒也能無限取用，配燒臘、炸點或避風塘鮮蝦都很搭。整體來說，富品軒甜點區不是最大主角，但燒臘佳、港點認真，現蒸腸粉與限量菠蘿包都很有記憶點，是林口很值得收藏的港式吃到飽。

富品軒港式自助餐廳

地址：新北市林口區南勢里八德路339號1樓

電話：02-2609-5500

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