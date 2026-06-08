年中慶逛大江！桃園中壢購物中心，靜岡勝政、新櫃改裝一次看。

桃園中壢大江購物中心 2026 年中慶登場，夏日裝置超好拍，還有靜岡勝政三人套餐、新櫃與伴手禮可逛。

如果要找一間常逛也不容易膩的購物中心，桃園中壢大江購物中心真的很適合列入口袋名單。這裡不只全年免費停車，餐飲刷大江聯名卡還有 12% 回饋金，對開車族與常聚餐的人來說很有吸引力。2026 年中慶期間，大江除了推出全新春夏裝置藝術「Viva del Sol!! 夏日繽紛嘉年華」，也有不少新品牌與改裝櫃位登場，從美食、香氛、親子童裝、科技家電到伴手禮都能一次逛齊。

南歐夏日超好拍，四大場景都出片

大江購物中心一樓裝置藝術一直是每次來都很期待的亮點，這次以「南歐夏日度假」為核心概念，把西班牙科爾多瓦花巷、瓦倫西亞海岸與馬德里街角氛圍濃縮進展區。繽紛花園街區以盛開天竺葵、九重葛與鮮豔色彩打造異國花園感；搖擺泳池邊慵懶區則有陽傘、躺椅與海風色調，拍起來很有度假氣息。歡樂夏日快餐車加入串燈與野餐佈景，像是小型嘉年華；慢生活咖啡座則以木質桌椅與陽光配色營造南歐街角感，適合停下來拍照放鬆。

勝政豬排超人氣，三人套餐很划算

逛街前先吃飽很重要，位於 GBF 樓層的靜岡勝政日式豬排大江店，是大江購物中心裡相當有人氣的餐廳。店內空間寬敞舒適，座位以 2 至 4 人為主，也有單人檯前座位。這次推出豪華三人套餐，原價 1690 元、特價 1599 元，內容包含腰內豬排、生薑燒厚切里肌、香脆舒康雞排三份主餐，還有炸雞、炸花枝、米飯、茶碗蒸、湯品與三杯飲品，平均一人約 500 多元就能吃得很飽。腰內豬排肉質柔嫩不乾柴，里肌豬排甜鹹帶薑香，舒康雞排外酥內軟，和風雞塊則鹹香多汁，表現比想像中更驚喜。生菜沙拉、米飯與湯品也能續加，整體份量相當有誠意。

科技家電新櫃多，影像清潔都能逛

GBF 樓層這次有不少科技與家電品牌值得看。全桃獨家的 INSTA360 是智慧影像科技品牌，現場有專人解說，能看到 Insta360 Ace Pro 2 街拍配件套裝、GO Ultra 等相機產品，也有年中慶推薦的 Insta360 Snap 手機自拍螢幕。PHILIPS 飛利浦則展出全自動義式咖啡機、氣炸鍋與空氣清淨機，像 Baristina 全自動義式咖啡機、星視界 plus 透視蒸氣海星氣炸鍋都有活動價格與贈品。Roborock 石頭科技同樣是全桃獨家，掃地機器人優惠很有感，現場也能看到具機械手臂功能的機型展示，科技控可以順路逛。

香氛品牌超完整，客製香水最吸睛

一樓 Z 世代品牌街也很有看點，集合 ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD、OLENS 等人氣品牌。BY YAN PERFUME 是全桃獨家的 AI 香氛客製專櫃，透過問卷引導選擇香調，再一步步挑選前中後味，完成專屬個人香水，30ml 以上還有質感鐵盒包裝，送禮自用都很適合。ASA PERFUME 則是全台獨家、百貨首發的香氛選品店，集結 Le Labo、Byredo、Penhaligon’s、Diptyque、Hermes 等品牌，能一站試聞多款香水。若喜歡沉浸式購物，也可以直接和店員說，逛起來更自在。

童裝母嬰一站買，純素保養也進駐

大江 2 樓童裝與嬰童用品區改裝後更完整，童裝、玩具、嬰兒用品都能一站買齊。全桃獨家的 DollBao 主打高品質母嬰用品，像 gunite 第三代落地式沙發嬰兒陪睡床可陪伴 0 至 6 歲，也有媽媽很喜歡的豆豆毯，適合有嬰幼兒用品需求的家庭慢慢逛。MURFEELI 同樣位於 2 樓，是台灣自產自銷品牌，主打純素保養與包款，人氣洗卸潔顏露 6 年熱銷 68 萬瓶，包包則兼具輕量與機能。MISS 21 也在 2 樓，鞋款與小物都很有個性，適合喜歡怪美時尚與厚底風格的女生。

三樓鞋履很齊全，潮流配件一次補

三樓改裝主題有「下班後經濟學」的感覺，適合逛休閒鞋履、潮流配件與智慧設備。CROCS 主打舒適輕巧，經典堆堆絹花克駱格女鞋年中慶嚴選價很值得注意，現場還有與樂高聯名的可愛款式。全桃獨家的 HEYDUDE 鞋款非常輕，主打柔軟舒適與無負擔腳感，Harbor Lo、Wally COMF、Wendy Stretch Speckle 都有活動價格。ZIFRIEND 則是智慧型設備防護專家，零失敗隱視貼與鏡頭保護貼現場能直接看操作，手機腕繩也有推薦價。MLB 則集合球帽、服飾與韓系街頭潮流，KARINA 代言款與 TWS 聯名服飾都很有話題。

花磚巧果當伴手，頂樓夜景別錯過

逛完正櫃，也可以到 GBF 看伴手禮快閃。花磚甜點主打可麗露，九宮格禮盒很適合送禮，這次還有每月限定的覆盆子玫瑰可麗露，外型精緻到會捨不得吃。巧果則主打天然水果、低溫烘焙與少添加的果乾，現場可試吃，桑椹、愛文芒果、枇杷果乾、紅心芭樂與蔓越莓都很適合帶回家。最後也很推薦到 5 樓頂樓戶外空間走走，可以遠望青埔景色，天色暗下來後還能看夜景與燈飾造景。整體來說，大江購物中心不只是全年免費停車吸引人，從裝置藝術、美食餐廳到全桃獨家品牌都持續更新，難怪會成為桃園週末逛街的首選。

中壢大江購物中心

地址：桃園市中壢區中園路二段501號

電話：03-4680999轉9

營業時間：平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30

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