Siam商圈五星住宿！曼谷察殿大酒店，接駁車、SAVIO早餐都加分。

曼谷察殿大酒店位於 Siam 商圈，步行可到百貨與 BTS，還有免費接駁車、行政酒廊、泳池與 SAVIO 自助餐。

如果想在曼谷自由行找一間交通方便、購物便利，設施又有五星級質感的飯店，位於 Siam 商圈的察殿曼谷大酒店 Chatrium Grand Bangkok 很值得列入口袋名單。飯店座落於曼谷市中心精華地段，距離 Siam Paragon、Siam Center、Siam Discovery、CentralWorld、Big C、MBK Center 等熱門百貨都很近，想血拼、美食探店或搭 BTS 前往各大景點都方便。飯店鬧中取靜，周邊人車不算太多，前方還能看到 Saen Saep Canal 盛桑運河，整體位置兼具熱鬧與舒適感。

Siam商圈超方便，百貨景點都好逛

察殿曼谷大酒店地址位於 Phetchaburi Road，入住時間為 15:00、退房時間為 12:00。飯店距離 Siam BTS 捷運站步行約 5 至 10 分鐘，懶得走路也能搭乘免費接駁車前往 Siam Paragon 一帶，接駁車班次密集，最晚服務到晚上 10 點。從飯店出發，想逛 Siam Paragon、Siam Center、Siam Discovery、CentralWorld、Big C Supercenter、四面佛、MBK Center 都很順；若要去洽圖洽市集、Terminal 21 或昭披耶河畔夜市，也能透過 BTS 轉乘安排。

豪華雙床房舒適，商務度假都適合

這次入住的是 Deluxe Twin 豪華雙床房，房內融合現代時尚與舒適機能，大片落地窗帶來明亮採光，沙發與小桌椅也很適合放電腦處理工作，商務旅客入住也不會覺得不便。雙單人床尺寸舒適，一個人睡很寬裕，房內也備有膠囊咖啡機、免費高速 Wi-Fi、智慧電視與迷你吧。衣櫃空間大，冰箱內飲料可免費飲用，迎賓巧克力與每日夜床小驚喜也很有儀式感，有時是糖果、小餅乾，甚至是馬卡龍，讓人每天回房都多一點期待。

蛋型浴缸超療癒，香氛備品很高級

浴室也是這間飯店很加分的地方，不只設有雙洗手台，兩人同行早上梳洗不用互相等待，還有乾濕分離淋浴空間與很有拍照感的蛋型浴缸。逛街走累後能回房泡澡，真的很有度假感。淋浴空間寬敞，洗沐備品使用泰國頂級奢華香氛品牌 PAÑPURI，香氣與質感都相當有水準。整體來說，房間不是只有好看，實際住起來也很實用，從插座、咖啡機、冰箱飲品到浴室規劃，都能感受到五星飯店的細節。

行政酒廊超享受，下午茶酒水喝到飽

若預算允許，很推薦入住行政房型，或現場加價約 1,500 泰銖升級行政酒廊禮遇。32 樓行政酒廊擁有整片落地窗，可以一邊用餐、一邊欣賞曼谷高空景色。這裡全天候供應咖啡、茶飲、軟性飲料與輕食，下午有三層英式下午茶，傍晚 Happy Hour 則提供紅白酒、氣泡酒、調酒、啤酒等酒精飲品無限暢飲，還有熟食、壽司、起司冷盤與精緻甜點。雖然品項不像大型 Buffet 那麼多，但走的是精緻小巧路線，很適合逛街後回飯店放空、吃點東西、喝一杯。

SAVIO早餐更豐富，冬蔭功蛋必吃

如果多住幾天，除了行政酒廊早餐，也很推薦留一天到一樓 SAVIO 餐廳吃自助早餐。SAVIO 採開放式廚房與國際自助餐形式，供應亞洲與西式料理，品項比酒廊更豐富，像現煮麵食、泰式米粉湯、泰式炒河粉、新鮮水果、手工麵包、沙拉吧與現打果汁都能吃到。最亮眼的是現點現做蛋料理，從經典歐姆蛋、太陽蛋到泰式風味蛋都有，選擇多到會讓蛋料理控陷入選擇障礙。其中冬蔭功海鮮歐姆蛋很有特色，酸辣香氣與滑嫩蛋香結合得很有記憶點。

自助晚餐很澎湃，海鮮生魚片都到位

SAVIO 的自助晚餐則走更豪華的路線，開放式料理區能直接看到師傅現場料理，香氣與視覺效果都很有臨場感。晚餐海鮮選擇相當豐富，生魚片、海鮮料理都很有存在感，若本來就喜歡飯店 Buffet，會很容易在這裡失控拿滿一桌。整體來說，SAVIO 比行政酒廊更適合想認真吃一餐的人；行政酒廊則適合想要高樓景觀、酒水與輕食的人，兩者定位不同，如果住宿天數夠，兩邊都安排一次最剛好。

城市泳池有綠意，健身SPA都完整

公共設施方面，飯店雖然位在繁華市中心，依然打造出很有度假感的戶外泳池。泳池四周有綠意環繞，搭配高樓景觀，像是一座鬧中取靜的城市綠洲，適合拍照、游泳或單純躺著放空。健身房則是 24 小時開放，設備維護良好，包含跑步機、飛輪車、重訓器材、啞鈴區與有氧運動設備，對旅途中仍想維持運動習慣的人很方便。健身房旁邊也設有兒童遊戲室，親子旅客入住時多了一個讓孩子放電的空間；館內還有泰國頂級香氛品牌 THANN SANCTUARY 進駐，想安排按摩或 SPA 不必再特地出門，直接在飯店內就能放鬆。





曼谷 察殿曼谷大酒店 (Hotel Chatrium)

地址：728 Phetchaburi Road, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

電話：+66-2126-7999

時間：入住時間｜退房時間：15:00｜12:00

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