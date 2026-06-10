蒜香肉羹清爽吃！宜蘭北門「傳承蒜味肉羹」，冷氣座位、機器人送餐很加分。

宜蘭傳承蒜味肉羹主打蒜香赤肉羹，湯頭濃郁回甘，店內冷氣舒適，還有掃碼點餐與送餐機器人。

來宜蘭旅遊，總會想吃一碗在地赤肉羹。位於宜蘭市舊城北路上的「傳承蒜味肉羹」，主打宜蘭常見的赤肉羹形式，以大量蒜頭熬出香氣濃郁的湯頭，搭配紮實瘦肉塊，吃起來是很有宜蘭味的小吃選擇。這間店和一般傳統小吃攤不太一樣，內用空間明亮寬敞，冷氣很涼，還能掃碼點餐、由送餐機器人送餐，對夏天來宜蘭玩、想找一間舒服小吃店休息的人來說很加分。

北門招牌很醒目，冷氣桌距都舒服

傳承蒜味肉羹位在宜蘭市舊城北路 148 號，招牌很大，路過時不難發現。店內座位數不少，桌距也比一般傳統小吃店寬一些，坐起來不會太擁擠。最實用的是空調很舒服，炎熱天氣裡走進來吃一碗熱羹湯，冷氣真的非常重要。整體環境偏明亮乾淨，不是那種老攤擠在一起的吃法，親子同行或旅途中想短暫休息都算方便。

掃碼點餐很新鮮，機器人送餐超吸睛

店內採掃碼點餐，點完餐後會看到送餐機器人把餐點送過來，再由客人自行取餐，這點在小吃店裡算是蠻有記憶點。菜單品項不算複雜，肉羹或加主食價格大約都是 65 元，另外也有一些小菜可以搭配。若只是想簡單吃一碗肉羹，份量算剛好；若是正餐時間直接來吃，會建議加麵、米粉、飯，或另外點碗飯，飽足感會更完整。

蒜味湯頭香氣足，宜蘭赤肉羹扎實

這裡的肉羹走宜蘭赤肉羹路線，也就是能吃到一塊塊瘦肉，不是魚漿感很重的羹條。湯頭裡可以看到滿滿蒜頭，入口蒜香明顯，湯感也算濃，喝起來帶有蒜味羹湯特有的香氣與回甘。肉塊本身紮實不柴，喜歡宜蘭赤肉羹口感的人會比較能接受這種吃法。不過筍絲份量相對少一些，整體主角還是蒜香湯頭與赤肉羹本身。

溏心蛋可搭著吃，蛋黃全熟稍可惜

這天也搭配了一顆溏心蛋，不過蛋黃是比較完全凝結的狀態，若期待流心或半熟口感，可能會覺得可惜一點。以搭配肉羹來說，它還是能增加一點份量和小菜感，但亮點不算特別強。整體來說，傳承蒜味肉羹的表現是順口耐吃的宜蘭小吃，如果剛好在北門、舊城北路一帶走動，或想找一間有冷氣、環境舒服的肉羹店，順路來吃很可以。若要專程朝聖，則比較看個人對蒜味赤肉羹的喜好程度。

傳承蒜味肉羹

地址：臺灣宜蘭縣宜蘭市舊城北路148號

電話：0978-088222

營業時間：日、一、二、三、四、五、六 09:30-19:30

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