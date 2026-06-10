米其林福建菜進台茂！桃園「莆田PUTIEN」，松鼠魚、荔枝肉聚餐必點。

桃園台茂莆田 PUTIEN 源自新加坡米其林一星餐廳，主打福建菜與南洋風味，松鼠魚、荔枝肉、肉骨茶都很有記憶點。

莆田 PUTIEN 源自新加坡，由創辦人方志忠以家鄉「莆田」命名，主打福建菜並融入南洋風格與創新料理。品牌曾連續多年獲得新加坡米其林一星肯定，目前全球分店超過百家，台灣也有桃園台茂、台中台灣大道、高雄自由等據點。桃園台茂店位於台茂購物中心六樓，提供套餐與單點選擇，很適合家庭、朋友聚餐，若是假日或熱門用餐時段，建議先訂位會比較保險。

台茂六樓聚餐點，木質空間很舒服

莆田桃園台茂店位在台茂購物中心六樓，靠近南崁交流道，開車前往最方便，商場內有停車場可折抵。店內以木質色系為主，搭配帶有南洋感的拼磚地板，整體輕奢但不張揚，桌距也算寬，家庭或朋友聚餐都舒服。莆田菜屬於閩菜體系，重視食材本身鮮味；PUTIEN 從福建莆田出發，在新加坡發展後，也多了南洋風味。菜單有套餐與單點可選，像御饌四人饗宴就包含開胃小菜、主菜、湯品與主食，均消大約千元上下。

紫菜鮑魚先開胃，椒麻鮮香有層次

開胃小菜有蝦苗嫩紫菜與極品椒麻鮑魚，份量不大但都很有存在感。蝦苗嫩紫菜是莆田招牌前菜，入口細緻滑順，帶著海味鮮香，和一般印象中的乾紫菜完全不同，鮮度很讓人驚喜。椒麻鮑魚則以小菜形式登場，椒麻辛香把鮑魚鮮甜襯出來，味道層次比一般前菜更豐富，拿來當主菜也不會失禮。這兩道一開場就能感受到莆田對食材細節的處理。

荔枝肉酸甜順口，松鼠魚最有記憶

功夫菜裡最不能錯過的是莆田荔枝肉與糖醋功夫松鼠魚。荔枝肉以酸甜為底，但甜不膩、酸不嗆，豬肉油脂感被水果清爽感中和，整體平衡舒服，是下次再來也會想點的菜。松鼠魚則是整桌最有記憶點的一道，端上桌時炸開的魚肉造型已經很吸睛，入口外皮酥脆、魚肉仍保有嫩度，糖醋醬汁酸甜包覆，口感與視覺都很有功夫菜的存在感。這類菜現在不算常見，在商場餐廳能吃到穩定表現很加分。

荷葉包默默順口，芋心酥香很討喜

黃金荷葉包屬於看起來低調、吃起來順口的品項，外皮炸得酥香並撒上芝麻，咬下去有脆度，裡面的肉絲鹹香帶甜，整體不會過度搶戲，但很容易不知不覺吃完。酥炒芋心則更適合芋頭控，外層甜酥，咬開後是芋頭綿鬆口感，甜而不膩，酥皮與芋香搭在一起很有滿足感。這兩道一鹹一甜，剛好替一桌功夫菜補上不同口感。

芙蓉蛋清爽鮮，水蓮脆口能解膩

一桌菜裡也需要幾道清爽角色平衡味覺。鮮蒸文蛤芙蓉蛋蛋嫩蛤鮮，調味不會太重，吃起來清爽不油，屬於讓人放鬆的菜色。清炒水蓮則是爽脆乾淨，火候控制得不錯，不會軟爛，在幾道酸甜、鹹香與炸物之間很有清口作用。這兩道雖然不是最搶眼的主角，但放在套餐裡很必要，能讓整桌菜的節奏更舒服。

海鮮滷麵收尾，肉骨茶胡椒香濃

主食的莆田海鮮滷麵湯頭紮實濃郁，海鮮甜味撐住整碗風味，麵條吸飽湯汁後很有滿足感，是吃到最後仍會想把湯喝乾淨的主食。星洲肉骨茶則走白胡椒辛香路線，一入口胡椒香氣明顯，尾韻帶甘，不油不膩，和台灣常見藥燉排骨是完全不同方向的暖湯。整體來說，莆田 PUTIEN 桃園台茂店是一間適合好好坐下來吃飯的聚餐餐廳，套餐設計合理，菜色有功夫、有記憶點，也讓桃園想找精緻中式聚餐的人多了一個穩定選擇。