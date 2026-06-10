韓國吐司名店登台！信義A11「Standard Bread」，焦糖布蕾法式吐司必吃。

Standard Bread 台北首店插旗新光三越 A11，主打 30 分鐘出爐吐司，焦糖布蕾法式吐司超吸睛。

韓國人氣吐司品牌 Standard Bread 終於來台灣了！這間在韓國社群掀起排隊熱潮的吐司名店，在首爾江南、聖水、島山、光州與釜山都有分店，也是不少人到韓國旅遊會列入清單的甜點品牌。台灣首間門市於新光三越台北信義新天地 A11 B2 開幕，店外巨大呆萌吐司裝置超可愛，拍起來很有記憶點。品牌主打每 30 分鐘出爐一批麵包，走進店裡就能聞到濃濃奶油香，對麵包控來說真的很難抗拒。

開放廚房超療癒，現做過程很吸睛

Standard Bread 台北信義店採開放式廚房，可以直接看到餐點製作過程。招牌焦糖烤布蕾法式吐司會先在吐司表面灑上糖霜，再以噴槍炙燒成金黃色焦糖脆殼，看著糖在高溫下冒泡融化，畫面非常療癒。接著鐵鍋中加熱卡士達醬，最後把炙燒好的吐司放入其中，光是製作過程就很有表演感。楓糖培根開心果吐司也會現場將糖灑培根炙燒，再放上法式吐司並撒上開心果碎粒，視覺效果同樣很強。

12款抹醬可選，吐司選擇很豐富

店內除了鐵鍋吐司，也有原味、鹽奶油、巧克力等現烤手撕吐司與歐式麵包可以選購。冰櫃中提供多達 12 款抹醬，就像選冰淇淋一樣，可以依照喜好搭配吐司，轉換出不同風味。菜單選擇比想像中多，除了麵包與甜點，也有義大利麵、咖啡、氣泡飲、果醬牛奶與茶品。若只是想買吐司回家，手撕吐司就很值得試；若想內用拍照，鐵鍋法式吐司會更有儀式感。

焦糖布蕾吐司，鐵鍋上桌超誘人

最受歡迎的焦糖烤布蕾法式吐司是來店必點。餐點以鐵盤盛裝，上桌時卡士達醬還帶著熱度，搭配表層炙燒成金黃色的焦糖脆殼，視覺上就先加分。外層能吃到焦糖香與微脆口感，內層則保有柔軟濕潤的布丁感，一口咬下有蛋奶香、吐司鬆軟與布蕾醬的濃郁甜味。附上的特製糖漿與自選莓果醬也能搭配，不過整體甜度偏高，螞蟻人會很愛，平常不吃太甜的人建議多人分食剛剛好。

培根開心果吐司，鹹甜交織更耐吃

楓糖培根開心果吐司則是另一款很有特色的口味。炙燒後的糖灑培根帶著鹹香與焦糖甜味，搭配法式吐司本身的濕潤奶香，再撒上開心果碎粒，讓堅果香氣中和培根的油脂感。麵包體依然保有 Standard Bread 一貫的蓬鬆、濕潤與Ｑ彈，吃起來是鹹甜交織的路線。比起焦糖布蕾法式吐司的濃甜，這款多了培根鹹香與開心果香氣，口味層次更明顯，也比較不容易甜膩。

松露蕈菇義麵，鹹食平衡甜點感

若不想整餐都吃甜，也可以搭配松露蕈菇義大利麵。松露香氣與鮮奶油醬融合得不錯，剛好能平衡前面法式吐司帶來的甜膩感。若點了手撕吐司，也很適合拿一點吐司沾著醬料吃，讓麵包多一種鹹食搭配方式。整體來說，Standard Bread 不只是甜點店，也能安排成簡單下午茶或輕食約會，甜鹹一起點會比較剛好。

手撕吐司很必買，包裝可愛超好拍

如果覺得鐵鍋吐司偏甜，原味手撕吐司反而更能吃出麵包本身實力。建議直接用手撕著吃，能感受到吐司細緻的彈性、濕潤度與奶油麥香，剛出爐時尤其迷人。吐司包裝也很可愛，紙袋上有品牌插畫，還會釘上標誌性的吐司人提把，拿在手上就很適合拍照。整體來說，Standard Bread 台北首店很適合麵包控、甜點控朝聖，無論是想吃招牌鐵鍋法式吐司，還是單純買一條 30 分鐘新鮮出爐的手撕吐司回家，都很值得排進信義區下午茶清單。