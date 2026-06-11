布袋海鮮老字號！嘉義「英賓海鮮餐廳」，爆膏處女蟳、現烤軟絲必點。

嘉義布袋英賓海鮮餐廳是在地 50 年老字號，主打現撈海鮮、活體水族缸與合菜料理，處女蟳、烤軟絲都推薦。

說到嘉義布袋海鮮餐廳，英賓海鮮餐廳是不少老饕會推薦的在地老字號。店家在布袋經營超過 50 年，主打每天漁港直送的活海產，從紅蟳、龍蝦、龍虎斑到各式魚鮮都能在水族缸與生鮮區直接挑選。這次點了招牌爆膏處女蟳、現烤軟絲、野生秋姑魚、烤鮑魚與爆炒蘭花蚌，滿桌海味很適合家庭聚餐、朋友合菜，或安排進嘉義布袋一日遊行程。

活體海鮮直接挑，價格透明不怕踩雷

英賓海鮮餐廳位於嘉義縣布袋鎮永安里，開車走縣道 172 即可抵達，店家還有超過 300 坪的專屬免費停車場，連大型遊覽車都能停放，對家庭出遊或開車族很方便。一進門最吸睛的就是大型活體海鮮水族缸與生鮮冰櫃，客人能直接看著食材點菜。海鮮價格標示清楚，也有大、中、小份可選，點餐方式傳統但透明，不太需要擔心觀光區常見的價格落差問題。

合菜空間很寬敞，包廂聚餐也適合

店內是傳統海鮮餐廳風格，挑高大廳寬敞明亮，圓桌擺設帶著熱鬧辦桌感。冷氣很涼、桌椅乾淨，服務人員上菜速度也俐落。除了適合小家庭、朋友聚餐的一般座位，二樓也有多間大坪數包廂，很適合家族聚會、公司尾牙、春酒或多人合菜。菜單品項相當多，除了現撈活魚、各式海鮮料理，也有鮮蚵白麵線、鰻魚粽、鮭魚炒飯、龍蝦跳牆等特色菜，選擇非常豐富。

爆膏處女蟳上桌，蟹黃飽滿超濃郁

紅蟳幼母，也就是處女蟳，是這餐最有記憶點的主角。一掀開蟹殼，就能看到飽滿橘紅色蟹黃，油亮又誘人。因為是活體現蒸，蟹膏完全沒有腥味，入口先是濃郁綿密的口感，接著是蟹黃特有的甘甜慢慢化開。蟹肉也很細緻緊實，絲絲分明，帶有天然海味與淡淡鹹甜，單吃原味就很夠，不需要太多沾醬修飾。

現烤軟絲香氣足，Ｑ彈厚實很涮嘴

烤軟絲一上桌就能聞到高溫火烤帶出的焦香，外皮烤到微微金黃，火候掌握得不錯，沒有把軟絲烤到乾硬。剪開時還能看見熱氣，厚實肉質保有Ｑ彈嚼勁，卻不會咬不爛。每一口都能吃到海鮮本身的清甜，越嚼越香。若沾上一點胡椒鹽，鹹香會把軟絲鮮味襯得更明顯，很適合當開胃菜，也很適合搭配飲品慢慢吃。

野生秋姑魚細緻，烤鮑魚彈牙有儀式感

野生秋姑魚是內行人很愛點的隱藏版海味，魚肉雪白緊實，入口帶有細緻油脂與自然鮮甜。因為秋姑魚常以蝦蟹等甲殼類為食，魚肉帶著特殊的鮮香，和一般烤魚相比更有層次。特製烤鮑魚則走高級感路線，鮑魚尺寸飽滿厚實，刷上鹹甜醬汁慢烤後，表面帶著漂亮色澤。咬下去口感彈牙又帶點柔嫩，醬香與鮑魚本身鮮味融合，吃起來很有儀式感。

蘭花蚌大火快炒，荔枝果凍清爽收尾

爆炒蘭花蚌則是適合放在一桌海鮮合菜裡增加口感變化的品項，大火快炒後保留鮮甜與脆口感，調味不需要太複雜，就能吃出食材本身的海味。享用完一整桌海鮮後，店家最後還會招待古早味荔枝果凍，清爽甜味剛好替重口味海鮮收尾。整體來說，英賓海鮮餐廳勝在食材新鮮、點餐透明、停車方便，料理也有 50 年老店該有的穩定度。若正在規劃嘉義布袋、布袋漁港或海線小旅行，這間很適合作為聚餐海鮮餐廳收藏。

嘉義美食英賓海鮮餐廳

地址：嘉義縣布袋鎮永安里359號

電話：05-347233

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