中午就吃得到狀元糕！台中北屯「連桃」，古早味現蒸米糕甜鹹都能選。

台中北屯連桃狀元糕主打現點現蒸狀元糕，純米製作、雙層餡料，花生、芝麻、黑糖等口味都能混搭。

通常想吃狀元糕，多半要到廟口、市集或夜市才比較容易遇到，沒想到台中北屯也有一間中午就能買到的狀元糕專賣店「連桃」。店名可愛又有記憶點，店面位在北平路四段，空間不大，外觀看起來甚至有點像外帶咖啡店。店門口有放菜單與價位，狀元糕採現點現做，若趕時間也能先電話預訂。基本 3 顆 65 元起，也能混搭口味，適合想吃古早味點心的人順路帶一份。

午間也能吃狀元，現點現蒸超療癒

連桃狀元糕走中式茶館感的小店風格，沒有太醒目的大型招牌，但門口一看就能看到狀元糕菜單。店家使用的狀元糕模子不小，現場會先填入米粉，再依照口味加入內餡，接著鋪上一層米粉、按壓出凹槽後再放一次餡料，最後透過熱蒸氣蒸熟。剛出爐的狀元糕熱呼呼又很燙，香氣也最明顯，建議趁熱吃口感最好，放涼後濕潤度與香氣都會稍微下降。

純米製作不加糯，雙層餡料超飽滿

店家標榜百分百純米製作，沒有添加糯米，因此糕體吃起來是米香與鬆軟口感並存的路線。最特別的是內餡做成雙層設計，不是只有中間薄薄一點餡料，而是能在咬下時明顯吃到口味層次。熱蒸後的狀元糕一顆顆飽滿Ｑ彈，拿在手上就能感覺到份量感。這類古早味點心平常不一定容易買到，連桃能在中午營業時段就吃到，對想解饞的人很方便。

花生芝麻最經典，黑糖熔岩香氣濃

這次選了花生、芝麻、黑糖三種基本款，6 顆 110 元。花生與芝麻口味最經典，香氣足、甜度剛好，搭配軟軟糯糯的糕體很耐吃，也最能吃出狀元糕本身的米香。黑糖口味則是熱呼呼時帶點熔岩感，甜度比較高，黑糖香氣也更濃，推薦給喜歡重甜味的螞蟻人。若怕甜，花生與芝麻會是比較安全的選擇；若是長輩喜歡黑糖、冬瓜茶那類甜味，黑糖口味應該會很對胃口。

甜鹹口味都能搭，卡士達檸檬也有

連桃的口味選擇比想像中多，除了花生、芝麻、黑糖、巧克力、椰子等基本口味，也有卡士達系列，甚至還有檸檬卡士達醬、白巧克力檸檬刨絲這類比較少見的創意口味。鹹口味也有肉鬆等選擇，喜歡鹹甜點心的人可以依現場公告挑選。若是素食需求，花生、芝麻、黑糖基本上較單純，肉鬆避開即可；卡士達類則比較偏奶素或蛋奶素方向，建議現場再和店家確認。

剛出爐時最好吃，午後點心可順買

整體來說，連桃狀元糕是台中北屯很有記憶點的古早味小點。它不是夜市限定，也不用等到廟會市集，中午 11 點半開始就能買到現蒸狀元糕，對想吃傳統點心的人很方便。花生、芝麻、黑糖都是耐吃基本款，想嘗鮮也可以挑戰卡士達或檸檬口味。只是狀元糕最迷人的狀態仍然是剛出爐熱熱吃，建議買到後別放太久，趁著米香、餡料香氣最明顯的時候開吃，才是最舒服的古早味下午茶。